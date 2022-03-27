В Минюсте анонсируют повышение пенсий: кого это коснется?

Как только началась война украинских пенсионеров, успокоили, что с пенсиями будет все в порядке. Они будут начисляться вовремя и в полном объеме, а некоторые могут претендовать даже на немалую надбавку. Выплаты практически на уровне с военнослужащими заслужили все, кто числится в терробороне. Это сотни украинских мужчин и женщин, добровольно согласившихся защищать родные города и населенные пункты. Они круглосуточно дежурят у блок-постов, нередко рискуя собственной жизнью. Для них Правительство анонсировало изменения в начислении пенсий.





Добровольцы из территориальных общин будут иметь высшие пенсии и право на досрочное их оформление

Все, кто сейчас находится в терробороне, будут иметь высшую пенсию, чем могли претендовать до войны. Пересчет будет производиться в индивидуальном порядке, поэтому в настоящее время просчитать точные суммы невозможно. Также, если случится самое страшное и доброволец умрет при выполнении боевого задания, его семья будет иметь повышенное пенсионное обеспечение.



Кроме того, все эти люди имеют право выходить на заслуженный отдых досрочно. Мужчины в 55 лет при наличии минимум 25 лет стажа, а женщины в 50 лет, имея не менее 20 лет стажа.

Есть информация и для украинцев, живущих в эпицентре боевых действий

Для тех, кто сейчас находится во временно оккупированных населенных пунктах, или же в городах, где ведутся тяжелые бои, в Минюсте сделали важное заявление. Если в вашем регионе не работает отделение Укрпочты, то пенсию можно будет забрать в любом отделении Ощадбанка. Для этого в течение 60 дней нужно обратиться в ближайшее банковское отделение (не имеет значения в каком городе) с паспортом и идентификационным кодом и получить деньги.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿