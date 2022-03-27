В Мін’юсті анонсують підвищення пенсій: кого це торкнеться?

Як тільки розпочалася війна українських пенсіонерів заспокоїли, що з пенсіями буде все гаразд. Вони нараховуватимуться вчасно та у повному обсязі, а дехто може претендувати навіть на чималу надбавку. Виплати практично на рівні з військовослужбовцями заслужили всі, хто рахується в теробороні. Це сотні українських чоловіків та жінок, які добровільно погодилися захищати рідні міста і населені пункти, та цілодобово чергують коло блок-постів, нерідко ризикуючи життям. Для них Уряд анонсував зміни в нарахуванні пенсій.





Добровольці з територіальних громад матимуть вищі пенсії та право на дострокове їх оформлення

Всі, хто зараз знаходиться в теробороні матимуть вищу пенсію ніж могли претендувати до війни. Перерахунок відбуватиметься в індивідуальному порядку, тому наразі прорахувати точні суми неможливо. Також, якщо трапиться найгірше і доброволець помре при виконанні бойового завдання, його родина матиме підвищене пенсійне забезпечення.

Крім цього, всі ці люди мають право виходити на заслужений відпочинок достроково. Чоловіки у 55 років, за наявності мінімум 25 років стажу, а жінки у 50 років, маючи не менше 20 років стажу.

Є інформація й для українців, які живуть в епіцентрі бойових дій

Для тих, хто зараз перебуває в тимчасово окупованих населених пунктах, або ж в містах де ведуться важкі бої, у Мін’юсті зробили важливу заяву. Якщо у вашому регіоні не працює відділення Укрпошти, пенсію можна буде забрати у будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього, протягом 60 днів треба звернутися до найближчого банківського відділення (немає значення в якому місті) з паспортом та ідентифікаційним кодом і отримати гроші.

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