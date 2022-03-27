Астрологи назвали запеклого ворога кожного із знаків Зодіаку

Є люди, які наче створені один для одного. А є зовсім навпаки. Такі, що нізащо не зживуться разом, а з часом ще й стануть ворогами. Виявляється така нелюбов може виникати на фоні знаку Зодіаку під котрим народилися ви та інші. Деякі знаки притягуються, а деякі навпаки. Астрологи назвали персональних ворогів кожного із знаків. Дружити, чи тим паче жити разом їм не доля.





Овен

Овни дуже не люблять занудних людей. Тих, хто полюбляє скаржитися на життя. Такі часто зустрічаються серед Близнюків, тому саме їх Овни завжди підсвідомо уникають.

Телець

Надійні, відповідальні люди, які не йдуть на компроміси. Вони дуже не люблять скупих, хитрих та нерозумних людей. Тельці зазвичай бачать всіх наскрізь. Найбільше Тельцям недовподоби Козороги, серед котрих часто зустрічаються дріб’язкові особистості.

Близнюки

Близнюки депресивні натури, тому вони підсвідомо уникають тих, хто може їх в цей стан втягнути. Зазвичай це спокійні та вічно замріяні Риби, для яких посумувати навпаки в задоволення. Близнюки не люблять Риб.

Рак

Раки спокійні, люблять, щоб все було по плану, розмірено і без метушні. Саме тому їм важко знайти спільну мову з Скорпіонами, які навпаки, часто роблять щось спонтанно.

Лев

Лев власний, самовпевнений та не терпить ніяких заперечень. Леви недолюблюють Дів, адже останнім теж зарозумілості не позичати.

Діва

Діви цінують порядок, дисципліну, точність у всьому та чіткий план. Їм дуже важко і дивно бачити, як зазвичай живуть Водолії. Це часто хаос, і метушня. Діви цього не витримають і дня.

Терези

Терези — це про гармонію та позитив. Вони миролюбні та не злопам’ятні. Найтяжче їм буде з імпульсивними Овнами.

Скорпіон

Скорпіони дуже принципові, часто мстять за все, що їх могло образити. Вони чомусь дуже не люблять Водоліїв. Для Скорпіонів Водолії якісь дивні та незрозумілі. А те, чого Скорпіон не розуміє, він буде уникати.

Стрілець

Це єдиний знак, який немає ворогів. Стрільці не злопам’ятні, не вміють довго ображатись і взагалі дуже миролюбні. В них прекрасний характер і сходяться вони зі всіма.

Козоріг

Дуже непосидючі та веселі. Часто душа компанії, тому уникають спокійних зануд, і такими для них часто стають Риби.

Водолій

Водолії дуже цікаві, їм все треба знати і постійно дізнаватися щось нове. Для них немає нічого гіршого ніж щоденна рутина. У зв’язку з цим їм категорично не підходять консервативні Тельці.

Риби

Риби ранимі та дуже спокійні. Їхню душевну гармонію може зіпсувати будь-який знак, але найбільше це вдається Стрільцям.

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