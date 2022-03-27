Астрологи назвали ожесточенного врага каждого из знаков Зодиака

Есть люди, которые как будто созданы друг для друга. А есть совсем наоборот. Такие, что ни за что не сживутся вместе, а со временем еще и станут врагами. Оказывается, такая нелюбовь может возникать на фоне знака Зодиака под которым родились вы и другие. Некоторые знаки притягиваются, а некоторые – наоборот. Астрологи назвали персональных врагов каждого из знаков. Дружить, или тем более жить вместе им не судьба.





Овен

Овны очень не любят занудных людей. Тех, кто любит жаловаться на жизнь. Такие часто встречаются среди Близнецов, поэтому именно их Овны всегда подсознательно избегают.

Телец

Надежные, ответственные люди, не идущие на компромиссы. Они очень не любят скупых, хитрых и неразумных людей. Тельцы обычно видят всех насквозь. Больше всего Тельцам не нравятся Козороги, среди которых часто встречаются мелочные личности.

Близнецы

Близнецы депрессивные натуры, потому они подсознательно избегают тех, кто может их в это состояние вовлечь. Обычно это спокойные и вечно мечтательные Рыбы, для которых скучать наоборот в удовольствие. Близнецы не любят Рыб.

Рак

Раки спокойные, любят, чтобы все было по плану, размеренно и без суеты. Именно поэтому им трудно найти общий язык со Скорпионами, которые наоборот часто делают что-то спонтанно.

Лев

Лев властный, самоуверенный и не терпит никаких возражений. Львы недолюбливают Дев, ведь последним тоже весокомерия не занимать.

Дева

Девы ценят порядок, дисциплину, точность во всем и четкий план. Им очень тяжело и странно видеть, как обычно живут Водолеи. Это часто хаос и суета. Девы этого не выдержат и дня.

Весы

Весы – это о гармонии и позитиве. Они миролюбивы и не злопамятны. Тяжелее всего им будет с импульсивными Овнами.

Скорпион

Скорпионы очень важные, часто мстят за все, что их могло обидеть. Они почему-то очень не любят Водолеев. Для Скорпионов Водолеи странные и непонятные. А то, чего Скорпион не понимает, он будет избегать.

Стрелец

Это единственный знак, у которого нет врагов. Стрельцы не злопамятны, не умеют долго обижаться и вообще очень миролюбивы. У них прекрасный характер и сходятся они со всеми.

Козорог

Очень непоседливые и веселые. Часто душа компании, потому избегают спокойных зануд, и такими для них часто становятся рыбы.

Водолей

Водолеи очень интересные, им все нужно знать и постоянно узнавать что-нибудь новое. Для них нет ничего хуже ежедневной рутины. В связи с этим им категорически не подходят консервативные Тельцы.

Рыбы

Рыбы ранимые и очень спокойные. Их душевную гармонию может испортить любой знак, но больше всего это удается Стрельцам.

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