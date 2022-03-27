На время войны в Украине появилось несколько новых правил для водителей

Война внесла коррективы во все сферы жизни. Изменилось все, и в первую очередь многие изменения коснулись водителей и владельцев транспортных средств. О чем нужно знать водителям, чтобы не попасть в сложную ситуацию? Рассказываем.





Есть минимум четыре значимых изменения

Управление в нетрезвом состоянии

Почти во всех областях Украины начало действовать новое правило – у пьяных водителей конфискуют автомобиль на нужды армии. Чаще всего их обнаруживают на блок-постах добровольцы по терробороне. По разным городам уже было конфисковано несколько десятков машин. Также нарушителей могут забрать в подразделения ВСУ. Данные о них вносятся в специальный реестр, и уже через несколько дней можно ожидать повестки.

Просроченное удостоверение

Если в вашем водительском удостоверении истек срок действия, ничего страшного. Кабмин позволяет им пользоваться, ведь заменить его на новое возможности нет. Такая возможность появится только через месяц после отмены военного положения. Новые удостоверения тоже пока не выдают.

Право на управление грузовиками

Так как сейчас в Украине наблюдается дефицит водителей грузовиков, то тем у кого есть только категория В позволили управлять автомобилями, которые подпадают под категорию С и С1. То есть, кроме транспортного средства на 8 мест и весом до 3500 тонн, владельцы категории В могут управлять и автомобилями, которые весят более 7500 тонн.

Видеорегистратор

Во время военного положения в машине запрещено иметь видеорегистратор. Даже если он у вас выключен, вас могут остановить и попросить его убрать или совсем конфисковать. Кроме этого запрещено делать фото и видеосъемку дорог общего пользования, блокпостов, укреплений, украинских военных и их техники. То есть всего того, что может как-нибудь проинформировать врага о ситуации в определенных локациях.

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