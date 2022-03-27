На час війни в Україні з’явилося кілька нових правил для водіїв

Війна внесла корективи у всі сфери життя. Змінилося все, і в першу чергу чимало змін торкнулося водіїв та власників транспортних засобів. Про що треба знати водіям, щоб не потрапити в халепу? Розповідаємо.





Є мінімум чотири значущі зміни

Керування у нетверезому стані

Майже по всіх областях України почало діяти нове правило — у п’яних водіїв конфіскують автомобіль на потреби армії. Найчастіше їх виявляють на блок-постах добровольці з тероборони. По різних містах вже було конфісковано кілька десятків машин. Також, порушників можуть забрати у підрозділи ЗСУ. Дані про них вносяться у спеціальний реєстр, і вже через кілька днів можна очікувати на повістку.

Протерміноване посвідчення

Якщо у вашому водійському посвідченні закінчився термін дії, нічого страшного. Кабмін дозволяє ним користуватися, адже наразі замінити його на нове можливості немає. Така можливість з’явиться лише через місяць після скасування воєнного стану. Нові посвідчення теж поки не видають.

Право на керування вантажівками

Так як зараз в Україні спостерігається дефіцит водіїв вантажівок, то тим в кого є лише категорія В дозволили керувати автомобілями, які підпадають під категорію С та С1. Тобто окрім транспортного засобі на 8 місць та вагою до 3500 тон, власники категорії В можуть керувати й автівками, які важать понад 7500 тон.

Відеореєстратор

На час воєнного стану в машині заборонено мати відеореєстратор. Навіть якщо він у вас виключений, вас можуть зупинити і попросити його прибрати, або й зовсім конфіскувати. Крім цього заборонено робити фото та відеозйомку доріг загального користування, блокпостів, укріплень, українських військових та їх техніки. Тобто всього того, що може якось проінформувати ворога про ситуацію у певних локаціях.

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