Десятки компаний сделали свои услуги бесплатными для украинцев: полный список
Мировые бренды продолжают поддерживать украинцев в этой полномасштабной войне. Некоторые компании решили не только уйти из России, но и сделали свои сервисы бесплатными или почти такими. Список насчитывает десятки брендов, и пополняется каждый день новыми наименованиями.
Бесплатные книги и ТВ
Для любителей почитать есть прекрасная возможность хоть немного отвлечься от страшной реальности и найти интересную книгу на следующих сервисах:
- Audible – теперь у украинцев есть 6 бесплатных кредитов на книги.
- PocketBook – появился кредит на 200 грн. Можно скачать книгу на эту сумму.
- Yakaboo – можно бесплатно читать и слушать аудиокнигу.
- Фолио – по промокоду Book можно скачать любую книгу всего за 1 гривну и все вырученные средства пойдут на благотворительность.
- Издательство Старого Льва сделало полностью бесплатным доступ ко всем детским книгам.
Для тех, кто смотрит телеканалы через платные подписки, есть возможность сэкономить, ведь Мегого сделали бесплатным доступ к 34 каналам. Все мультфильмы тоже бесплатны. Бесплатно можно смотреть телевидение и тем у кого Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV. Ну, а у любителей музыки есть месяц бесплатного доступа к ресурсу Deezer.
Множество бесплатных обучающих программ
Хорошие возможности открываются для тех украинцев, которые хотят выучить иностранный язык, или же пройти какой-то новый для себя курс. Список ресурсов, которые сделали доступ бесплатным, впечатляет.
- Busuu – можно три месяца бесплатно учить иностранный язык (на сайте доступно 12 языков).
- Drops – все украинцы имеют год бесплатного премиум пользования.
- Preply – отменили какие-либо комиссии для учеников и преподавателей. На сайте можно учить иностранный язык.
- Ling App – приложение стало бесплатным.
- uTalk – бесплатный доступ к изучению иностранных слов.
- LingQ – украинцам теперь доступен премиум-аккаунт, где есть доступ к 24 иностранным языкам. Чтобы получить доступ, нужно написать в поддержку.
- Simple English – предлагает бесплатное изучение английского языка для взрослых и детей.
- The Campster – все курсы стали бесплатными.
- Coursera – все курсы стали бесплатными.
- CreoStudy – бесплатный курс для желающих освоить платформу Upwork.
- Креативная практика – можно бесплатно пройти курс дизайна.
- Humanitarium – украинцам дарят 12 видеоуроков по дизайну, философии. Промокод: 068-5072.
- Boosta – открыли бесплатный доступ к четырем джигитал-курсам.
Есть предложения и в сфере медицины
- еЗдоровье – все консультации бесплатны.
- HaloDoctor.pl – польский сервис, который стал бесплатным для украинцев.
- Doctor Online – все консультации бесплатны.
- Viveo – все консультации бесплатны.
- Onlayn-Likar.com – консультации бесплатные. Звонить с 8 по 20 по номеру: 42 239 20 50.
- Синево – в некоторых городах жизненно важные анализы делают бесплатно.
- Teplo.app – бесплатно консультирующий психолог.
- Meditopia – украинцы имеют бесплатный доступ. На сайте есть видео, по которым можно медитировать.
Что по связи?
- Kyivstar – дарит 250 грн на связь в роуминге (1 месяц). Также доступ к домашнему интернету даже если не пополнили счет. Просто позвоните по телефону на 466 и оставьте заявку.
- Vodafon – дарит 1000 минут звонков по Украине и 10 ГБ интернета.
- Lifecell – 5 ГБ и 30 минут бесплатно по Украине. 1 ГБ и 10 минут – в роуминге.
- Viber – 60 минут бесплатных разговоров через Viber Out.
- Skypе – бесплатные звонки.
Финансовые учреждения и банки тоже помогают
- Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill – отменили комиссию за переводы в Украину.
- PayPal – теперь полноценно работает в Украине и тоже без комиссий.
- Revolut – упрощенные условия открытия карт. Доставка карты на территории Польши бесплатная.
- Wise – нет комиссии за гривневые переводы.
Транспорт
- WizzAir – предоставил более 100 000 бесплатных билетов для украинцев.
- LOT – дарит скидки от 30 до 99% на билеты.
- Finnair – по этому промокоду Ukraine95 можно получить скидку 95%.
Ну и в большинстве стран Европы городской и междугородний транспорт для украинцев тоже бесплатный.