Десятки компаний сделали свои услуги бесплатными для украинцев: полный список

Мировые бренды продолжают поддерживать украинцев в этой полномасштабной войне. Некоторые компании решили не только уйти из России, но и сделали свои сервисы бесплатными или почти такими. Список насчитывает десятки брендов, и пополняется каждый день новыми наименованиями.





Бесплатные книги и ТВ

Для любителей почитать есть прекрасная возможность хоть немного отвлечься от страшной реальности и найти интересную книгу на следующих сервисах:

Audible – теперь у украинцев есть 6 бесплатных кредитов на книги. PocketBook – появился кредит на 200 грн. Можно скачать книгу на эту сумму. Yakaboo – можно бесплатно читать и слушать аудиокнигу. Фолио – по промокоду Book можно скачать любую книгу всего за 1 гривну и все вырученные средства пойдут на благотворительность. Издательство Старого Льва сделало полностью бесплатным доступ ко всем детским книгам.

Для тех, кто смотрит телеканалы через платные подписки, есть возможность сэкономить, ведь Мегого сделали бесплатным доступ к 34 каналам. Все мультфильмы тоже бесплатны. Бесплатно можно смотреть телевидение и тем у кого Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV. Ну, а у любителей музыки есть месяц бесплатного доступа к ресурсу Deezer.

Множество бесплатных обучающих программ

Хорошие возможности открываются для тех украинцев, которые хотят выучить иностранный язык, или же пройти какой-то новый для себя курс. Список ресурсов, которые сделали доступ бесплатным, впечатляет.

Busuu – можно три месяца бесплатно учить иностранный язык (на сайте доступно 12 языков). Drops – все украинцы имеют год бесплатного премиум пользования. Preply – отменили какие-либо комиссии для учеников и преподавателей. На сайте можно учить иностранный язык. Ling App – приложение стало бесплатным. uTalk – бесплатный доступ к изучению иностранных слов. LingQ – украинцам теперь доступен премиум-аккаунт, где есть доступ к 24 иностранным языкам. Чтобы получить доступ, нужно написать в поддержку. Simple English – предлагает бесплатное изучение английского языка для взрослых и детей. The Campster – все курсы стали бесплатными. Coursera – все курсы стали бесплатными. CreoStudy – бесплатный курс для желающих освоить платформу Upwork. Креативная практика – можно бесплатно пройти курс дизайна. Humanitarium – украинцам дарят 12 видеоуроков по дизайну, философии. Промокод: 068-5072. Boosta – открыли бесплатный доступ к четырем джигитал-курсам.

Есть предложения и в сфере медицины

еЗдоровье – все консультации бесплатны. HaloDoctor.pl – польский сервис, который стал бесплатным для украинцев. Doctor Online – все консультации бесплатны. Viveo – все консультации бесплатны. Onlayn-Likar.com – консультации бесплатные. Звонить с 8 по 20 по номеру: 42 239 20 50. Синево – в некоторых городах жизненно важные анализы делают бесплатно. Teplo.app – бесплатно консультирующий психолог. Meditopia – украинцы имеют бесплатный доступ. На сайте есть видео, по которым можно медитировать.

Что по связи?

Kyivstar – дарит 250 грн на связь в роуминге (1 месяц). Также доступ к домашнему интернету даже если не пополнили счет. Просто позвоните по телефону на 466 и оставьте заявку. Vodafon – дарит 1000 минут звонков по Украине и 10 ГБ интернета. Lifecell – 5 ГБ и 30 минут бесплатно по Украине. 1 ГБ и 10 минут – в роуминге. Viber – 60 минут бесплатных разговоров через Viber Out. Skypе – бесплатные звонки.

Финансовые учреждения и банки тоже помогают

Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill – отменили комиссию за переводы в Украину. PayPal – теперь полноценно работает в Украине и тоже без комиссий. Revolut – упрощенные условия открытия карт. Доставка карты на территории Польши бесплатная. Wise – нет комиссии за гривневые переводы.

Транспорт

WizzAir – предоставил более 100 000 бесплатных билетов для украинцев. LOT – дарит скидки от 30 до 99% на билеты. Finnair – по этому промокоду Ukraine95 можно получить скидку 95%.

Ну и в большинстве стран Европы городской и междугородний транспорт для украинцев тоже бесплатный.

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