Десятки компаній зробили свої послуги безкоштовними для українців: повний перелік

Світові бренди продовжують підтримувати українців у цій повномасштабній війні. Деякі компанії вирішили не лише піти з Росії, а й зробили свої сервіси безкоштовними, або майже такими. Перелік налічує десятки брендів, і поповнюється щодня новими найменуваннями.





Безкоштовні книги і ТВ

Для любителів почитати є прекрасна можливість хоч трошки відволіктися від страшної реальності, та знайти цікаву книгу на наступних сервісах:

Audible – тепер українці мають 6 безкоштовних кредитів на книги. РocketBook – з’явився кредит на 200 грн. Можна завантажити на цю суму книгу. Yakaboo – можна безкоштовно читати і слухати аудіокниги. Фолио – за промокодом Book можна скачати будь-яку книжку лише за 1 гривню і то всі виручені кошти підуть на благодійність. Видавництво Старого Лева зробила повністю безкоштовним доступ до всіх дитячих книг.

Для тих, хто дивиться телеканали через платні підписки є можливість зекономити, адже Мегого зробили безкоштовними доступ до 34 каналів. Всі мультфільми теж безкоштовні. Безкоштовно можна дивитися телебачення й тим в кого Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV. Ну, а любителі музики мають місяць безкоштовного доступу до ресурсу Deezer.

Безліч безкоштовних навчальних програм

Хороші можливості відкриваються для тих українців, які хочуть вивчити іноземну мову, або ж пройти якийсь новий для себе курс. Перелік ресурсів, які зробили доступ безкоштовним, вражає.

Busuu – можна три місяці безкоштовно вчити іноземну мову (на сайті доступно 12 мов). Drops – всі українці мають рік безкоштовного преміум користування. Preply – скасували будь-які комісії з учнів та викладачів. На сайті можна вчити іноземні мови. Ling App – додаток став безкоштовним. uTalk – безкоштовний доступ до вивчення іноземних слів. LingQ – українцям тепер доступний преміум-акаунт, де є доступ до 24 іноземних мов. Щоб отримати доступ треба написати в підтримку. Simple English – пропонують б езкоштовне вивчення англійської мови для дорослих та дітей. The Campster – в сі курси стали безкоштовними. Coursera – всі курси стали безкоштовними. CreoStudy – б езкоштовний курс для бажаючих освоїти платформу Upwork. Креативна практика – можна безкоштовно пройти курс по дизайну. Humanitarium – у країнцям дарують 12 відеоуроків з дизайну, філософії . Промокод: 068-5072 . Boosta — відкрили безкоштовний доступ до чотирьох джігітал-курсів.

Є пропозиції й у сфері медицини

еЗдоровье – всі консультації безкоштовні. HaloDoctor.pl – польський сервіс, який став безкоштовним для українців. Doctor Online – всі консультації безкоштовні. Viveo – всі консультації безкоштовні. Onlayn-Likar.com – консультації безкоштовні. Телефонувати з 8 до 20 за номером: 42 239 20 50. Сінево – в деяких містах життєвоважливі аналізи роблять безкоштовно. Teplo.app – безкоштовно консультує психолог. Meditopia – українці мають безкоштовний доступ. На сайті й відео за якими можна медитувати.

Що по зв’язку?

Kyivstar – дару є 250 грн на зв’язок у роумінгу (1 місяць). Також є доступ до домашнього інтернету навіть якщо не поповнили рахунок. Просто зателефонуйте на 466 і лишіть заявку. Vodafon – дарує 1000 хвилин дзвінків по Україні та 10 ГБ інтернету . Lifecell – 5 ГБ і 30 х вилин безкоштовно по Україні . 1 ГБ і 10 хвилин – в роу мінгу. Viber – 60 хвилин безкоштовних розмов через Viber Out. Skyp е — безкоштовні дзвінки.

Ф інансові установи та банки теж допомагають

Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill — скасували комісію за перекази в Україну. PayPal — т епер повноцінно працює в Україні і теж без комісій. Revolut — спрощені умови відкриття карток. Доставка картки на території Польщі безкоштовна. Wise — немає комісії за гривневі перекази.

Транспорт

WizzAir — н адав понад 100 000 безкоштовних квитків для українців. LOT — д арує знижки від 30 до 99% на квитки. Finnair — за цим промокодом Ukraine95 можна отримати знижку 95%.

Ну і в більшості країн Європі міський та міжміський транспорт для українців теж безкоштовний.

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