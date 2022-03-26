Hardnews

Десятки компаній зробили свої послуги безкоштовними для українців: повний перелік

27.03.2022
2 хв. на прочитання

Світові бренди продовжують підтримувати українців у цій повномасштабній війні. Деякі компанії вирішили не лише піти з Росії, а й зробили свої сервіси безкоштовними, або майже такими. Перелік налічує десятки брендів, і поповнюється щодня новими найменуваннями.


Безкоштовні книги і ТВ

Для любителів почитати є прекрасна можливість хоч трошки відволіктися від страшної реальності, та знайти цікаву книгу на наступних сервісах:

Новини по темі
  1. Audible – тепер українці мають 6 безкоштовних кредитів на книги.
  2. РocketBook – з’явився кредит на 200 грн. Можна завантажити на цю суму книгу.
  3. Yakaboo – можна безкоштовно читати і слухати аудіокниги.
  4. Фолио – за промокодом Book можна скачати будь-яку книжку лише за 1 гривню і то всі виручені кошти підуть на благодійність.
  5. Видавництво Старого Лева зробила повністю безкоштовним доступ до всіх дитячих книг.

Для тих, хто дивиться телеканали через платні підписки є можливість зекономити, адже Мегого зробили безкоштовними доступ до 34 каналів. Всі мультфільми теж безкоштовні. Безкоштовно можна дивитися телебачення й тим в кого Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV. Ну, а любителі музики мають місяць безкоштовного доступу до ресурсу Deezer.

Безліч безкоштовних навчальних програм

Хороші можливості відкриваються для тих українців, які хочуть вивчити іноземну мову, або ж пройти якийсь новий для себе курс. Перелік ресурсів, які зробили доступ безкоштовним, вражає.

  1. Busuu – можна три місяці безкоштовно вчити іноземну мову (на сайті доступно 12 мов).
  2. Drops – всі українці мають рік безкоштовного преміум користування.
  3. Preply – скасували будь-які комісії з учнів та викладачів. На сайті можна вчити іноземні мови.
  4. Ling App – додаток став безкоштовним.
  5. uTalk – безкоштовний доступ до вивчення іноземних слів.
  6. LingQ – українцям тепер доступний преміум-акаунт, де є доступ до 24 іноземних мов. Щоб отримати доступ треба написати в підтримку.
  7. Simple English – пропонують безкоштовне вивчення англійської мови для дорослих та дітей.
  8. The Campster – всі курси стали безкоштовними.
  9. Coursera – всі курси стали безкоштовними.
  10. CreoStudy – безкоштовний курс для бажаючих освоїти платформу Upwork.
  11. Креативна практика – можна безкоштовно пройти курс по дизайну.
  12. Humanitarium – українцям дарують 12 відеоуроків з дизайну, філософії. Промокод: 068-5072.
  13. Boosta — відкрили безкоштовний доступ до чотирьох джігітал-курсів.

Є пропозиції й у сфері медицини

  1. еЗдоровье – всі консультації безкоштовні.
  2. HaloDoctor.pl – польський сервіс, який став безкоштовним для українців.
  3. Doctor Online – всі консультації безкоштовні.
  4. Viveo – всі консультації безкоштовні.
  5. Onlayn-Likar.com – консультації безкоштовні. Телефонувати з 8 до 20 за номером: 42 239 20 50.
  6. Сінево – в деяких містах життєвоважливі аналізи роблять безкоштовно.
  7. Teplo.app – безкоштовно консультує психолог.
  8. Meditopia – українці мають безкоштовний доступ. На сайті й відео за якими можна медитувати.

Що по зв’язку?

  1. Kyivstar – дарує 250 грн на зв’язок у роумінгу (1 місяць). Також є доступ до домашнього інтернету навіть якщо не поповнили рахунок. Просто зателефонуйте на 466 і лишіть заявку.
  2. Vodafon – дарує 1000 хвилин дзвінків по Україні та 10 ГБ інтернету.
  3. Lifecell – 5 ГБ і 30 хвилин безкоштовно по Україні. 1 ГБ і 10 хвилин – в роумінгу.
  4. Viber – 60 хвилин безкоштовних розмов через Viber Out.
  5. Skypе — безкоштовні дзвінки.

Фінансові установи та банки теж допомагають

  1. Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill — скасували комісію за перекази в Україну.
  2. PayPal — тепер повноцінно працює в Україні і теж без комісій.
  3. Revolut — спрощені умови відкриття карток. Доставка картки на території Польщі безкоштовна.
  4. Wise — немає комісії за гривневі перекази.

Транспорт

  1. WizzAir — надав понад 100 000 безкоштовних квитків для українців.
  2. LOT — дарує знижки від 30 до 99% на квитки.
  3. Finnair — за цим промокодом Ukraine95 можна отримати знижку 95%.

Ну і в більшості країн Європі міський та міжміський транспорт для українців теж безкоштовний.

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27.03.2022
2 хв. на прочитання

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