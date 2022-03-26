Десятки компаній зробили свої послуги безкоштовними для українців: повний перелік
Світові бренди продовжують підтримувати українців у цій повномасштабній війні. Деякі компанії вирішили не лише піти з Росії, а й зробили свої сервіси безкоштовними, або майже такими. Перелік налічує десятки брендів, і поповнюється щодня новими найменуваннями.
Безкоштовні книги і ТВ
Для любителів почитати є прекрасна можливість хоч трошки відволіктися від страшної реальності, та знайти цікаву книгу на наступних сервісах:
- Audible – тепер українці мають 6 безкоштовних кредитів на книги.
- РocketBook – з’явився кредит на 200 грн. Можна завантажити на цю суму книгу.
- Yakaboo – можна безкоштовно читати і слухати аудіокниги.
- Фолио – за промокодом Book можна скачати будь-яку книжку лише за 1 гривню і то всі виручені кошти підуть на благодійність.
- Видавництво Старого Лева зробила повністю безкоштовним доступ до всіх дитячих книг.
Для тих, хто дивиться телеканали через платні підписки є можливість зекономити, адже Мегого зробили безкоштовними доступ до 34 каналів. Всі мультфільми теж безкоштовні. Безкоштовно можна дивитися телебачення й тим в кого Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV. Ну, а любителі музики мають місяць безкоштовного доступу до ресурсу Deezer.
Безліч безкоштовних навчальних програм
Хороші можливості відкриваються для тих українців, які хочуть вивчити іноземну мову, або ж пройти якийсь новий для себе курс. Перелік ресурсів, які зробили доступ безкоштовним, вражає.
- Busuu – можна три місяці безкоштовно вчити іноземну мову (на сайті доступно 12 мов).
- Drops – всі українці мають рік безкоштовного преміум користування.
- Preply – скасували будь-які комісії з учнів та викладачів. На сайті можна вчити іноземні мови.
- Ling App – додаток став безкоштовним.
- uTalk – безкоштовний доступ до вивчення іноземних слів.
- LingQ – українцям тепер доступний преміум-акаунт, де є доступ до 24 іноземних мов. Щоб отримати доступ треба написати в підтримку.
- Simple English – пропонують безкоштовне вивчення англійської мови для дорослих та дітей.
- The Campster – всі курси стали безкоштовними.
- Coursera – всі курси стали безкоштовними.
- CreoStudy – безкоштовний курс для бажаючих освоїти платформу Upwork.
- Креативна практика – можна безкоштовно пройти курс по дизайну.
- Humanitarium – українцям дарують 12 відеоуроків з дизайну, філософії. Промокод: 068-5072.
- Boosta — відкрили безкоштовний доступ до чотирьох джігітал-курсів.
Є пропозиції й у сфері медицини
- еЗдоровье – всі консультації безкоштовні.
- HaloDoctor.pl – польський сервіс, який став безкоштовним для українців.
- Doctor Online – всі консультації безкоштовні.
- Viveo – всі консультації безкоштовні.
- Onlayn-Likar.com – консультації безкоштовні. Телефонувати з 8 до 20 за номером: 42 239 20 50.
- Сінево – в деяких містах життєвоважливі аналізи роблять безкоштовно.
- Teplo.app – безкоштовно консультує психолог.
- Meditopia – українці мають безкоштовний доступ. На сайті й відео за якими можна медитувати.
Що по зв’язку?
- Kyivstar – дарує 250 грн на зв’язок у роумінгу (1 місяць). Також є доступ до домашнього інтернету навіть якщо не поповнили рахунок. Просто зателефонуйте на 466 і лишіть заявку.
- Vodafon – дарує 1000 хвилин дзвінків по Україні та 10 ГБ інтернету.
- Lifecell – 5 ГБ і 30 хвилин безкоштовно по Україні. 1 ГБ і 10 хвилин – в роумінгу.
- Viber – 60 хвилин безкоштовних розмов через Viber Out.
- Skypе — безкоштовні дзвінки.
Фінансові установи та банки теж допомагають
- Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill — скасували комісію за перекази в Україну.
- PayPal — тепер повноцінно працює в Україні і теж без комісій.
- Revolut — спрощені умови відкриття карток. Доставка картки на території Польщі безкоштовна.
- Wise — немає комісії за гривневі перекази.
Транспорт
- WizzAir — надав понад 100 000 безкоштовних квитків для українців.
- LOT — дарує знижки від 30 до 99% на квитки.
- Finnair — за цим промокодом Ukraine95 можна отримати знижку 95%.
Ну і в більшості країн Європі міський та міжміський транспорт для українців теж безкоштовний.