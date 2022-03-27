Тепер за деякі публікації в соціальних мережах в Україні передбачена кримінальна відповідальність

Новий законопроєкт під номером 7189 Верховна Рада України підтримала 24 березня. Згідно з ним, всі хто публікує в соціальних мережах фото або відео українських військових, блок постів, чи техніки, будуть нести за це кримінальну відповідальність. Такий крок влада змушена зробити, адже вже трапилося безліч випадків, коли саме пересічні користувачі через нерозуміння всієї серйозності ситуації, фотографували військові об’єкти, і через деякий час туди ж прилітала ворожа ракета. Ворог дуже багато інформації черпає з інтернету, тож цей законопроєкт мав би трохи дисциплінувати людей, які чомусь не дослухаються до прохань уряду та місцевої влади.





В разі порушення закону загрожує покарання терміном від 3 до 12 років позбавлення волі

Закон передбачає кілька підпунктів:

За поширення інформації про зброю та техніку, яка їде з-за кордону в Україну можна сісти в тюрму на термін від 3 до 5 років. Виключення, якщо даний матеріал попередньо був опублікований Генштабом ЗСУ або Міністерством оборони. За поширення фото та відео з українськими військовими та їх переміщенням з можливістю впізнати локацію покарання від 5 до 8 років ув’язнення. Якщо вищезга дані дії вчинялися групою осіб, спеціально або ж щоб допомогти РФ, то покарання буде максимально жорстким — від 8 до 12 років позбавлення волі.

Що не можна фотографувати?

В перелік забороненого входить:

Ракети, які летять в небі. Назви вулиць, заводів, будинків, чи локацій, де є скупчення людей, в тому числі великі укриття. Переміщення військової техніки та українських військових. Місця, де влучили снаряди. ППО та їх роботу. Потерпілих або вбитих. Номера військових автомобілів. Координати, чи навіть просто фотографії місцевостей, де ведуться бої.

В МВС України закликають відповідально віднестися до даної інформації, та переказувати її усім близьким.

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