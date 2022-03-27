Теперь за некоторые публикации в социальных сетях в Украине предусмотрена уголовная ответственность

Новый законопроект под номером 7189 Верховная Рада Украины поддержала 24 марта. Согласно ему, все, кто публикует в социальных сетях фото или видео украинских военных, блок постов или техники, будут нести за это уголовную ответственность. Такой шаг власти вынуждены сделать, ведь уже произошло множество случаев, когда именно рядовые пользователи из-за непонимания всей серьезности ситуации фотографировали военные объекты, и через некоторое время туда же прилетала вражеская ракета. Враг очень много информации черпает из интернета, поэтому этот законопроект должен немного дисциплинировать людей, которые почему-то не прислушиваются к просьбам правительства и местных властей.





В случае нарушения закона грозит наказание на срок от 3 до 12 лет лишения свободы

Закон предусматривает несколько подпунктов:

За распространение информации об оружии и технике, которая едет из-за границы в Украину, можно сесть в тюрьму на срок от 3 до 5 лет. Исключение, если данный материал был предварительно опубликован Генштабом ВСУ или Министерством обороны. За распространение фото и видео с украинскими военными и их перемещением с возможностью узнать локацию наказание от 5 до 8 лет. Если вышеуказанные действия совершались группой лиц, специально или же, чтобы помочь РФ, то наказание будет максимально жестким – от 8 до 12 лет лишения свободы.

Что нельзя фотографировать?

В список запретного входит:

Ракеты, летящие в небе. Названия улиц, заводов, домов или локаций, где есть скопления людей, в том числе большие укрытия. Перемещение военной техники и военных. Места, где попали снаряды. ПВО и их работу. Пострадавших или убитых. Номера военных автомобилей. Координаты, или просто фотографии местностей, где ведутся бои.

В МВД Украины призывают ответственно отнестись к данной информации и пересказывать ее всем близким.

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