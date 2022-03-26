Астрологи розповіли, під якими знаками Зодіаку народжуються запеклі істерички

Жінки полюбляють влаштувати драму, чи істерику без вагомої на те причини. Різниця лише в тому, що одні заводяться з напівобороту й істерять майже щодня, а інші рідко, й лише, якщо на це дійсно є серйозні причини. Любов до сварок і скандалів формується в людини в залежності від того під яким знаком Зодіаку вона народилася. Тож якщо ви чоловік, і терпіти не можете жіночі істерики, добряче подумайте, чи зв’язувати свою долю з представницями наступних знаків Зодіаку.





Лев

На жаль, жінка, яка народилася під вогняним знаком не здатна на компроміси. Вона заводиться від найменшої дрібниці і готова накинутися на співбесідника з кулаками, якщо щось не по її. Особливо гостро відчувається напруга, якщо в Левиць, щось не ладиться на роботі. Вдома це відчуватимуть всі.

Водолій

Драма, загострення пристрастей, сварки та гарячі примирення це те без чого жінки Водолії не уявляють свого життя. Цим вони часто втомлюють партнера, хіба що він має такий же темперамент. Це ті жінки, які часто плачуть, мають нервові зриви через те, що “він мене не розуміє”. В момент істерики краще їх не старатися заспокоїти, цим ви зробите ще гірше.

Стрілець

Стрільці мають схожий темперамент з Левами (це стосується лише жінок). Щоправда є одна відмінність — жінки Стрільці часто видумують проблему на рівному місці. Фантазія в них багата і постійно працює на повну. Чоловікам не варто думати в чому вони винні цього разу. Здебільшого ні в чому. Просто день такий.

Овен

Це дуже цікаві жінки, які часто суперечать всім законам логіки. Коли все дійсно погано вони доволі оптимістичні та зібрані. А от коли все добре, в них може трапитися істерика. Буквально на рівному місці. Напевно просто в цей момент їм нудно, а ці жінки терпіти не можуть монотонності.

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