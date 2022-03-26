Астрологи рассказали, под какими знаками Зодиака рождаются настоящие истерички

Женщины любят устроить драму или истерику без веской на то причины. Разница лишь в том, что одни заводятся с полуоборота и истерят почти каждый день, а другие редко, и только если на это действительно есть серьезные причины. Любовь к ссорам и скандалам формируется у человека в зависимости от того, под каким знаком Зодиака он родился. Так что если вы мужчина, и терпеть не можете женские истерики, хорошенько подумайте, связывать ли свою судьбу с представительницами следующих знаков Зодиака.





Лев

К сожалению, родившаяся под огненным знаком женщина, не способна на компромиссы. Она заводится от малейшей мелочи и готова наброситься на собеседника с кулаками, если что-то не по ее. Особенно остро ощущается напряжение, если у Львиц, что-то не ладится на работе. Дома это будут чувствовать все.

Водолей

Драма, накал страстей, ссоры и горячие примирения – это то без чего женщины Водолеи не представляют своей жизни. Этим они часто утомляют партнера, разве что у него такой же темперамент. Это те женщины, которые часто плачут, имеют нервные срывы из-за того, что “он меня не понимает”. В момент истерики лучше их не стараться успокоить, тем самым вы сделаете еще хуже.

Стрелец

Стрельцы имеют схожий характер с Львами (это касается только женщин). Правда, есть одно отличие — женщины Стрельцы часто выдумывают проблему на ровном месте. Фантазия у них богата и постоянно работает по полной. Мужчинам не стоит думать в чем они виновны на этот раз. В большинстве своем ни в чем. Просто день такой.

Овен

Это очень интересные женщины, часто противоречащие всем законам логики. Когда все действительно плохо, они довольно оптимистичны и собраны. А вот когда все хорошо, у них может случиться истерика. Буквально на ровном месте. Наверное, просто в этот момент им скучно, а эти женщины терпеть не могут монотонности.

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