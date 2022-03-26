Названы три знака Зодиака, под которыми рождаются мужчины с очень тяжелым характером

Каждая женщина хочет иметь рядом настоящего мужчину: любящего, понимающего, уважающего ее. К сожалению, после свадьбы многие мужчины показывают все нюансы своего характера. Иногда он настолько сложен, что обитать рядом с этим человеком просто невозможно. Астрологи говорят, это можно предугадать. Есть три знака Зодиака, представители которых в 99% имеют тяжелый нрав.





Рак

Да-да, эти семейные и вроде бы спокойные мужчины могут вынести мозг за считанные минуты. В чем выражается сложность их характера? В ревности. Раки в своем большинстве ревнивцы. Постоянные намеки половинке на то, что она была где-то не там, где нужно, или выглядит слишком откровенно, быстро утомляют женщин. Особенно, если они не дают никаких оснований для ревности. Еще одна отрицательная черта – нежелание нести ответственность за важные сферы жизни.

Козорог

Козороги слишком самовлюбленные. Они полагают, что идеальны во всем. Они действительно не видят в себе недостатков. Их половинкам очень тяжело, если такой недостаток действительно есть, а как известно, идеальных людей не бывает. Еще прибавляет жару в огонь то, что у Козорогов много требований к своим любимым. То она слишком толстая, то недостаточно ухаживает за собой, то невкусно готовит, или не умеет вышивать крестиком. Женщины рядом с такими мужчинами быстро становятся несчастными и обрастают комплексами.

Овен

С Овнами расслабиться тяжело. Овны, как и Козороги хотят возле себя идеальной женщины, хотя сами этому статусу никак не соответствуют. Сделать женщине комплимент – это слишком сложно. А вот сделать акцент на ее вроде бы лишнем весе – запросто. Еще одна очень отрицательная черта Овнов — ложная вежливость. Они долго могут скрывать, что им что-нибудь не нравится. А потом вываливают все свои претензии одновременно, вводя половинку в полный ступор.

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