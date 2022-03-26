Що буде, якщо не платити за комуналку всю війну

Як відомо, на час війни українцям дозволили оплачувати послуги ЖКГ по можливості. Громадянам пообіцяли не нараховувати штрафи та пеню за несплату рахунків, а також не вимикати постачання газу, води, електроенергії тощо. Та чи справді можна безкарно не платити за комуналку всю війну? А раптом потім, коли в Україні знову настане мир, комунальники все ж почнуть висувати боржникам претензії?





На питання, які хвилюють більшість українців, відповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Вона зазначила, що в разі неспроможності оплатити рахунки, споживач справді може цього не робити. Карати його за борги перед житлово-комунальними службами одразу ж після війни ніхто не збирається.

При цьому очільниця Мінсоцу попрохала всіх, хто має змогу в ці скрутні часи заплатити комуналку, зробити це. Адже служби ЖКГ зараз працюють на межі можливостей. У деяких регіонах комунальники змушені виходити на роботу навіть під обстрілами окупантів, щоб забезпечити громадянам постачання води, електрики та тепло в їхніх домівках. Тож оплата комунальних послуг зараз є свого роду внеском в оборону країни та її мабутню перемогу.

Також марина Лазебна дала відповідь на одне з найпопулярніших питань українських споживачів компослуг: чи будуть нараховувати субсидії, якщо не платити за комуналку. Міністерка повідомила, що всі види соціальних послуг, в тому числі і субсидії, держава сплачуватиме регулярно й у повному обсязі.

Варто зазначити, що за правилами споживача можуть позбавити субсидії, якщо у нього є заборгованість понад 680 грн протягом більш ніж 3 місяців. Та оскільки субсидію платять лише до закінчення опалювального сезону, тобто до травня, то аналіз заборгованостей проводитимуть вже після його завершення. А це означає, що громадяни зможуть отримати всі субсидійні виплати, передбачені на опалювальний сезон 2021/2022.

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