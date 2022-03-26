В Польше активизировались мошенники: что нужно знать беженцам из Украины?

Даже во время войны есть те, кто хочет нажиться на чужой беде. В последнее время аферисты активизировались в Украине. Схем много. Это телефонные звонки от имени раненых родственников, которым нужны деньги на лечение. Это сдача в аренду несуществующего жилья, где люди пересылают задаток, и остаются ни с чем. Попасть в беду украинцы могут не только дома, но и в Европе. Как оказалось, аферисты активизировались в соседней Польше, куда переехало более 2 миллионов беженцев.





Мошенники подстерегают повсюду

В связи с наплывом беженцев в Польше банально закончилось бесплатное жилье. Тем, кто хочет там остаться, нужно искать аренду. И вот здесь подстерегает опасность. Уже случился ряд ситуаций, когда арендодатель захотел немедленную предоплату, мол, у него сразу несколько желающих снять квартиру. Зная, что спрос сейчас действительно превышает предложение, украинцы пересылают задаток и с арендодателем исчезает связь. Несколько таких объявлений временные переселенцы обнаружили на ОLХ. Старайтесь избегать авансов, если вы не увидели человека лично.

Несколько инцидентов произошло уже и с трудоустройством. В сети появилось много так называемых агентов по трудоустройству, которые за небольшую предоплату дадут доступ к свободным вакансиям, или даже помогут устроиться на работу. В результате ни денег, ни работы.

Есть еще один популярный развод, который сейчас активно встречается среди всех, кто только пересек границу. Людям приходят смс-сообщения вроде бы из банка. В сообщении есть ссылка, по которой нужно перейти, чтобы прочитать правила пользования банковскими картами заграницей. Это ловушка от мошенников. Перейдя по ссылке, вы схватите вирус, и злоумышленники могут получить доступ к вашим личным данным и счетам.

Доверяйте только официальным организациям и волонтерам

Украинцев просят быть более осмотрительными. Везде за границей есть волонтерские центры, где можно получить помощь и грамотную консультацию. Всем другим лицам, которые вроде бы хотят помочь, верьте с осторожностью.

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