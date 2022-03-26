ПриватБанк та Ощад розповіли про міста, де клієнти зіткнуться з проблемами в роботі

Через війну в Україні припинили свою роботу близько третини банківських відділень. Більшість із них розташована у областях, де зараз ведуться активні бойові дії, а саме у Києві, Харкові, Чернігові та Херсоні. Про це днями на засіданні «Фінклубу» повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Николайчук.





При цьому чиновник зазначив, що деякі банки намагаються забезпечити роботу своїх філій навіть у «гарячих точках».

«Зараз в країні працює орієнтовно 67% банківських відділень . У Центральній Україні та на заході проблем в роботі філій не спостерігається. Натомість на Києвщині, у південних та східних областях ситуація більш напружена», – розповів Николайчук.

Зокрема одна з найбільших державних фінустанов країни Ощадбанк на сьогоднішній день підтримує роботу понад 1 тис свої філій, а також 70% банкоматів та терміналів.

Злагоджено працюють і відділення ПриватБанку. Наразі державний банк закрив лише ті свої філії, в яких співробітникам може загрожувати небезпека. Зокрема зачинені більшість відділень Привату у Херсоні, Чернігові та Харкові.

ТАСкомбанк забезпечує функціонування 54 своїх відділень по всій Україні, та навіть планує днями відкрити новий заклад обслуговування в м. Кам’янець-Подільський що на Хмельниччині. Натомість у Альфа-Банку зараз працює більш ніж 120 філій.

«Нещодавно ми відкрили ще одне відділення у м. Харків. Однак через обстріли воно деякий час не працювало. Також кілька наших філій працює у Чернігові. А от Мелітопольські відділення довелося тимчасово закрити у зв’язку із нестабільною ситуацією в місті», – повідомила Алла Комісаренко, член правління Альфа-Банку.

Банк Глобус також намагається підтримувати стабільний режим роботи. Наразі в Україні працює понад 70% філій фінустанови. Щоправда більшість київських відділень банку довелося тимчасово закрити. Вони знову запрацюють, як тільки ситуація в місті стане більш стабільною.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿