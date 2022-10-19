Що обирають пенсіонери: банк чи пошту

Станом на жовтень 2022 року в Україні зафіксовано понад 10,7 млн пенсіонерів. Хтось з них отримує виплати через Укрпошту, а хтось користується послугами банків. Тому Пенсійний Фонд України вирішив дізнатись, якому способові українці надають перевагу.

Виявилось, що абсолютна більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсію на банківські картки — 8,2 млн осіб або 76,8%. Інші 2,5 млн досі обирають послуги Укрпошти або 23,2%. Також ПФУ проаналізував, яким саме банківським установам пенсіонери надають перевагу.

Серед 8,2 млн людей 4 млн 370 тис. обрали своїм банком ПриватБанк. Ще 3 млн пенсіонерів обрали Ощадбанк. Ще 330 тисяч українців отримують пенсію через Райффайзен Банк. Ще 500 тисяч українців обрали інші фінансові установи.

Важливо зазначити, що у жовтні на пенсійні виплати українцям із бюджету було виділено 33 млрд гривень з них:

7,2 млрд грн на Укрпошту;

25,8 млрд – на різні уповноважені банківські установи.

Укрпошта не працює на окупованих територіях. По всій Україні, де сьогодні немає окупанта пошта виплатила пенсію 84,9% населення.

У вересні Укрпошта виплатила пенсій на суму 8,6 млрд гривень. Тоді виплати отримали 2,5 млн громадян і лише 60 млн гривень приходиться на звільнені території Харківської області. У порівняні із серпнем виплати у цій області зросли на 6,6% з 49 до 55,6.

Всього на окупованих територіях знаходиться близько 8 млн людей. Багато з них не можуть отримувати пенсію через поштові відділення і виїхати з територій також не мають можливостей.