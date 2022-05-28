У кого все рушится, а кому повезет: гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака

Cегодня, 28 мая, на убывающей Луне оставьте ссоры и конфликты. Сделайте что-то полезное для мира. Освободите накопившуюся энергию. Не отказывайтесь от свиданий и случайных разговоров — это принесет много интересного.





♈ Овен

Овен, учитывая, что мы приближаемся к новолунию, сегодня вы можете ощущать себя довольно чувствительным. Дайте себе разрешение присутствовать во всем этом. Воспринимайте усталость в своем теле как знак того, что вам предстоит еще немного поработать над освобождением. Помните, что сезон затмений многое вынес на поверхность для всех нас.

Космический совет: отвлекитесь от рутинных дел.

♉ Телец

Телец, вдохни и остановись на минутку. Сегодня ваше Высшее «Я» просит переоценить некоторые связи в вашей жизни. Возможно, они сослужили вам хорошую службу в прошлом, но больше не поддерживают ваш рост. Не позволяйте общей истории быть причиной, по которой вы держитесь за что-то или кого-то, когда очевидно, что пришло время отпустить. Доверьте себе трудные разговоры, которые вы откладывали в течение некоторого времени.

Космический совет: забудьте о прошлом — живите здесь и сейчас.

♊ Близнецы

Близнецы, время от времени вам приходится лопать пузыри. Время от времени вам приходится подвергать сомнению убеждения, вокруг которых вы построили свою историю. Время от времени вы должны отпускать то, что больше не служит вам, чтобы вы могли превратиться в того, кем вы должны были быть все это время. Думай об этом как о времени пробуждения. Время признания правды о том, кто вы есть. Вы обнаружите, что ваши способности ясновидения также усиливаются в этот момент. Итак, доверьтесь божественным загрузкам, которые ведут вас к вашему истинному пути.

Космический совет: отдохните как следует перед трудовой неделей.

♋ Рак

Рак, ваша цель — быть самим собой как можно полнее. Жить своей правдой без сожалений, вдохновляя других делать то же самое. Все остальное встанет на свои места. Все встанет на свои места таким образом, который лучше всего можно описать как легкий. Предстоящая неделя также принесет с собой подтверждение того, что вы на правильном пути. Итак, сохраняйте импульс и продолжайте сеять семена перемен.

Космический совет: настройтесь на волну позитива.

♌ Лев

Лев, это то, к чему вы стремились. Итак, скажите «да» дверям, которые открываются перед вами. Воспользуйтесь возможностью расширить свой кругозор. Некоторые из вас могут подумать о смене базы. Да, ваше чутье ведет вас в правильном направлении. Но это не значит, что вам нужно делать большие изменения в одночасье. Совершите поездку в данное место, чтобы выяснить, что работает для вас, а что нет. Это поможет сделать ваш переход плавным.

Космический совет: подарите тепло окружающим.

♍ Дева

Дева, вы не из тех, кто следует за проверенным временем. Вы не из тех, кто придерживается сценария просто потому, что он был передан вам теми, кто прошел этот путь раньше. Однако эта глава вашей жизни требует консервативного подхода. Итак, идите на просчитанный риск вместо того, чтобы быть безрассудным в своем подходе. Поверьте, что вы сможете оказать большее влияние в это время, если вы решите следовать своду правил.

Космический совет: отношения на расстоянии никто не отменял.

♎ Весы

Весы, вы делаете все возможное, чтобы сохранить фирменную улыбку. Но только вы знаете, что несете бурю в своем сердце. Это правда, что многое разваливается. Это правда, что кажется, что сейчас все вышло из-под вашего контроля. Просто знайте, что в хаосе есть порядок и что все происходит для вашего высшего блага. Совершенствование искусства сдачи поможет вам пройти через все это и стать тем, кем вы всегда были предназначены.

Космический совет: не забывайте благодарить людей за мелочи.

♏ Скорпион

Скорпион, вы установили свои намерения. Вы просили о том, чего вы хотите. Теперь отойдите назад. Отойдите и позвольте. Позвольте Духу прийти и организовать большие дела от вашего имени. Помните, капитуляция — это не акт поражения. Это акт мужества. Это искусство верить в то, что-то, что принадлежит вам, войдет в вашу жизнь, пока вы будете работать над этим.

Космический совет: всегда любите то, что делаете.

♐ Стрелец

Стрелец, кажется, вы не можете избавиться от ощущения, что все вокруг тебя рушится. Поймите, откуда это. Может ли ваша склонность колебаться между прошлым и будущим помешать вам обрести счастье сейчас? Вернитесь в настоящий момент. Помните, что все, что вы ищете, уже находится внутри вас. Связь со своим телом и дыханием поможет вам оставаться на земле в этом хаосе.

Космический совет: откажитесь от сомнительных авантюр.

♑ Козерог

Козерог, как эмпату, вам пришлось на горьком опыте понять, что не все стоят вашего времени. Сегодня вас просят распознать людей и ситуации, которые снижают ваши вибрации вместо того, чтобы возвышать вашу душу. Понимание того, что исцелять всех или решать их проблемы — это не работа, поможет вам освободиться от ложного чувства ответственности, которое вы носите вокруг себя.

Космический совет: позвольте себе быть настоящим.

♒ Водолей

Водолей, любовь так же прекрасна, как и сложна. Это то, что вы понимаете на глубоком уровне. Вы хотите быть рядом с ними, но вы также понимаете, что это то, через что они должны пройти сами. Единственное, что вы можете предложить им прямо сейчас, это ваша безмолвная поддержка. О чем сегодня напоминают звезды: дать людям, которых вы любите, возможность совершать собственные ошибки — это язык любви.

Космический совет: удача во всем на вашей стороне.

♊ Рыбы

Рыбы, может быть, вы не хотите разных вещей. Возможно, вы оба желаете одинакового будущего. Но вы хотите пойти разными путями, чтобы добраться до заданного пункта назначения. Что бы это ни тяготило вас, знайте, что это не имеет большого значения. Вселенная оставляет вам место для серьезного разговора и пересмотра правил взаимодействия так, как вам удобно. PS: Не позволяйте багажу прошлого помешать вам поверить в любовь, которую вы призвали в свою жизнь прямо сейчас.