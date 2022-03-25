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Стало известно, кто из украинцев сможет выйти на пенсию раньше, чем ожидал

26.03.2022
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В Украине идет полномасштабная война. Многие потеряли дома, работу и близких людей. Правительство уже анонсирует ряд программ, призванных на возмещение ущерба. Переселенцы смогут рассчитывать на жилье, рабочие места и социальную помощь. Есть и ряд граждан, которые из-за войны получат льготы, надбавку к пенсии и возможность выйти на заслуженный отдых преждевременно.


Речь об участниках территориальной обороны и их родственниках

В Министерстве социальной политики рассказали, что некоторые категории украинцев смогут претендовать на льготы из-за войны и непосредственное участие в защите страны. Следовательно, в эту категорию граждан входят добровольцы, являющиеся участниками территориальной обороны городов. Эти люди тоже вносят большой вклад в защиту страны и рискуют жизнью, даже если территориально находятся в относительно безопасных городах. Итак, все, кто сейчас официально в терробороне, имеют возможность выйти на пенсию досрочно:

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  1. Мужчины в 55 лет, при наличии не менее 25 лет стажа.
  2. Женщины в 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

Если кто-то из добровольцев погибнет во время выполнения боевого задания, его родственникам будут выплачивать льготные надбавки к пенсиям.

На данный момент пенсии начисляют вовремя и поступают бесперебойно

Марина Лазебная рассказала, что пока что проблем с пенсионным обеспечением нет. Выплаты начисляются в срок и в полном объеме. Также есть заявление для всех украинцев, которые находятся в горячих точках и не имеют возможности получить деньги в отделении Укрпочты. Этим пенсионерам нужно прийти в ближайшее отделение Сбербанка, с паспортом и кодом, и забрать начисления. Все, кто получает деньги на банковскую карту, получат их в тех числах, что и обычно.

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26.03.2022
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