Стало відомо, хто з українців зможе вийти на пенсію раніше ніж очікував

В Україні триває повномасштабна війна. Багато людей втратили домівки, роботу та близьких людей. Уряд вже анонсує ряд програм, покликаних на відшкодування збитків. Переселенці зможуть розраховувати на житло, робочі місця та соціальну допомогу. Є й ряд громадян, які через війну отримають пільги, надбавку до пенсії та можливість вийти на заслужений відпочинок передчасно.





Мова про учасників територіальної оборони та їх родичів

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що деякі категорії українців зможуть претендувати на пільги через війну, та безпосередню участь у захисті країни. Відтак, до цієї категорії громадян входять добровольці, які є учасниками територіальної оборони міст. Ці люди, теж роблять великий внесок в захист країни і ризикують життям, навіть якщо територіально знаходяться в відносно безпечних містах. Отож, всі хто зараз офіційно в теробороні, мають можливість вийти на пенсію достроково:

Чоловіки у 55 років, за наявності не менше 25 років стажу. Жінки у 50 років, за наявності не менше 20 років стажу.

Якщо ж хтось з добровольців загине під час виконання бойового завдання, його родичам виплачуватимуть пільгові надбавки до пенсій.

Наразі пенсії нараховують вчасно та поступають безперебійно

Марина Лазебна заявила, що поки проблем з пенсійним забезпеченням немає. Виплати нараховуються вчасно і в повному обсязі. Також є заява для всіх українців, які перебувають в “гарячих точках” і не мають змоги отримати гроші вчасно у відділенні Укрпошти. Цим пенсіонерам, треба прийти у найближче відділення Ощадбанку, з паспортом та кодом, і забрати нарахування. Всі хто отримує гроші на банківську картку, отримають їх в тих числах, що й зазвичай.

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