Уникальная ситуация: в Украине полностью изменились важные налоги

На заседании Верховной Рады 24 марта депутаты согласовали законопроект №7190, который освободит представителей бизнеса от уплаты целого ряда налогов. В парламенте документ уже прозвали таможенной реформой, ведь некоторые его тезисы напрямую касаются именно правил ввоза в Украину зарубежных товаров.





Известно, что новый закон предусматривает освобождение бизнеса, а именно упрощенцев I-III групп, от налога на добавленную стоимость с товаров импорта. Также во время ввоза товаров из-за границы предприятиям не придется платить пошлину.

Не потребуют уплаты пошлин и от граждан, ввозящих в Украину автомобили или другие транспортные средства. Да и вообще таможенное оформление на границе станет гораздо проще. В законе №7190 подробно прописаны все правила, по которым будет работать таможня до конца войны.

Решение об изменении таможенного законодательства было принято властями в связи с требованиями военного времени. Ведь из-за сложных таможенных процедур волонтерские грузы могут надолго задерживать на границе. Кроме того, упрощение импорта, которому также способствуют новые правила, станет своего рода шагом навстречу отечественному бизнесу.

В принятом законе также содержится пункт, согласно которому украинцы временно могут не платить налог на недвижимость. Однако это нововведение касается только жилых и нежилых объектов, расположенных на временно оккупированных территориях, или разрушеных в результате обстрелов оккупантов. Налоги можно не платить за срок с 2021 года до конца 2022 года.

Напомним, что несколькими днями ранее в Верховной Раде также был принят закон, предусматривающий введение налоговых льгот для украинского бизнеса на период военного положения. Согласно ему предприниматели могут временно не платить ряд налогов, или же платить их по значительно более низкой ставке. Таким образом, власти пытаются поддержать малый и средний бизнес в сложное военное время.

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