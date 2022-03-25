Названы шесть бытовых вещей, которые притягивают бедность и болезни

В любом доме со временем накапливается немало хлама. От него, конечно же, надо избавляться. Не обязательно, чтобы в доме все было по фэн-шую, но определенные правила по благоустройству соблюдать следует. В частности, эксперты говорят, что есть ряд вещей, привлекающих в дом бедность. От них немедленно нужно избавиться.





Зеркало

Зеркала в доме нужны, но только если они в идеальном состоянии. Не старые, не разбитые, не поврежденные или треснувшие. Любое разбитое зеркало, даже маленькое, принесет в дом беду. Женщинам такая вещь предсказывает одиночество.

Часы

Любые неработающие часы нужно выбросить. Конечно, если дело в батарейке, ее можно просто заменить. Но если дело в самом механизме, то часы должны отправиться на помойку. Нельзя держать дома работающие часы, но с разбитым циферблатом.

Старые тапочки

Старые, порванные тапки накапливают много отрицательной энергетики. Избавится нужно от всех таких в доме. Неважно, будь то гостевая обувь или ваша личная. Для пользования дома, или на улице. Тапки — дело не слишком дорогое, поэтому не скупитесь и всех их обновите.

Посуда

Речь о треснувшей посуде, надколотой, или совсем разбитой. Не пытайтесь скрыть трещину на любимом сервизе. Не жалейте и выбросьте его. Разбитая посуда притягивает болезни в дом и бедность.

Техника

Если у вас есть старые приборы, которые уже не подлежат ремонту, не храните их в гараже или кладовке. Не поленитесь и вывезите все это на помойку. Все подобное, притягивает в дом отрицательную энергетику.

Вещи покойников

Говорят, что вещи умерших нельзя выбрасывать в течение нескольких дней после похорон. Кое-кто хранит их полгода или даже год. Все зависит от традиций, в которых воспитывался человек. Но держать их подольше нельзя. Это может привлечь болячки и бедность.

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