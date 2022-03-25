Названо шість побутових речей, які притягують бідність та хвороби

В будь-якому будинку з часом накопичується чимало мотлоху. Від нього звісно ж треба позбуватися. Не обов’язково, щоб в домі все було по фен-шую, але певних правил з благоустрою, дотримуватися варто. Зокрема, експерти говорять, що є ряд речей, які притягують в дім бідність. Від них негайно треба позбутися.





Дзеркало

Дзеркала в домі потрібні, але лише, якщо вони в ідеальному стані. Не старі, не розбиті, не пошкоджені, чи ледь тріснуті. Будь-яке розбите дзеркало, навіть маленьке, принесе в дім лихо. Жінкам така річ пророкує самотність.

Годинник

Будь-який непрацюючий годинник треба викинути. Звісно, якщо мова в батарейці, то її можна просто замінити. Але якщо річ в самому механізмі, то годинник має відправитися на смітник. Не можна тримати вдома годинники, які працюють, але мають розбитий циферблат.

Старі тапочки

Старі, порвані тапки накопичують багато негативної енергетики. Позбудеться від усіх таких в домі. Неважливо, чи це гостьове взуття, чи ваше особисте. Чи для користування вдома, ич на вулиці. Тапки — річ не надто дорога, тому не скупіться і всіх їх оновіть.

Посуд

Мова про тріснутий посуд, надколений, чи й зовсім розбитий. Не намагайтесь приховати тріщину на улюбленому сервізі. Не жалійте і викиньте його. Розбитий посуд притягує хвороби в дім і бідність.

Техніка

Якщо у вас є старі прилади, які вже не підлягають ремонту, не зберігайте їх в гаражі, чи кладовці. Не полінуйтесь та вивезіть все це на смітник. Будь-що подібне, притягує в дім негативну енергетику.

Речі покійників

Кажуть, що речі тих хто помер, не можна викидати протягом кількох днів після похорону. Дехто зберігає їх пів року, чи навіть рік. Все залежить від традицій, в яких виховувалась людина. Та тримати їх довше не можна. Це може притягнути болячки і бідність.

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