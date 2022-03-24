Monobank запустив нову, унікальну та дуже корисну функцію

Монобанк — один з найбільших та найпопулярніших банків в Україні. Ним вже користується мільйони людей. Моно першим запустив так звані “дитячі картки”. Батьки можуть додавати картку дитини до свого додатку і повністю її контролювати. Тепер в банку хочуть запустити щось подібне, але для людей похилого віку. А якщо точніше, то для всіх, хто не надто впевнено почуває себе з сучасними гаджетами та цифровими технологіями.





Тепер діти або онуки зможуть керувати рахунками літніх родичів

Якщо ваша мама, тато, бабуся, чи дідусь мають рахунок в Монобанку, але не надто впевнено користуються додатком, чи смартфоном, ви можете скористуватися новою функцією, та прив’язати їхню картку до свого кабінету. Так ви зможете контролювати безпеку коштів, та попередити ймовірні шахрайські дії з рахунком. На жаль, літні люди найчастіше опиняються під прицілом аферистів. Також, за бажанням близьких, ви зможете керувати їхніми основними платежами: поповнювати телефон, комунальні послуги. Поповнювати картку, встановлювати ліміт на інтернет-покупки тощо.

Як активувати послугу?

Для початку оновіть додаток. Це можна зробити в налаштуваннях, або просто видаливши його і завантаживши заново. Потім перейдіть в категорію “Налаштування безпеки” і натисніть “Керування доступом до картки”. Почекайте поки на екрані не з’явиться QR-код і відскануйте його вже своїм телефоном, попередньо відкривши на ньому додаток Моно. На цьому активація і надання доступу буде завершено. Від’єднати картку можна в будь-який момент.

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