Monobank запустил новую, уникальную и очень полезную функцию

Монобанк – один из крупнейших и популярных банков в Украине. Им уже пользуются миллионы людей. Моно первым запустил так называемые “детские карточки”. Родители могут добавлять карту ребенка в свое приложение и полностью его контролировать. Теперь в банке хотят запустить что-то подобное, но для пожилых людей. А если точнее, то для всех, кто не слишком уверенно себя чувствует с современными гаджетами и цифровыми технологиями.





Теперь дети или внуки смогут управлять счетами пожилых родственников

Если ваша мама, папа, бабушка или дедушка имеют счет в Монобанке, но не слишком уверенно пользуются приложением или смартфоном, вы можете воспользоваться новой функцией и привязать их карточку к своему кабинету. Так вы сможете контролировать безопасность средств и предупредить вероятные мошеннические действия со счетом. К сожалению, пожилые люди чаще всего оказываются под прицелом аферистов. Также по желанию близких вы сможете управлять их основными платежами: пополнять телефон, коммунальные услуги. Пополнять карту, устанавливать лимит на интернет-покупки и т.д.

Как активировать услугу?

Для начала обновите приложение. Это можно сделать в настройках или просто удалив его и загрузив заново. Затем перейдите в категорию “Настройки безопасности” и нажмите “Управление доступом к карте”. Подождите, пока на экране не появится QR-код и отсканируйте его уже своим телефоном, предварительно открыв на нем приложение Моно. На этом активация и предоставление доступа будут завершены. Отключить карту можно в любой момент.

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