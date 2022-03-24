Астрологи сказали, які знаки Зодіаку самозакохані нарциси

Любити себе потрібно, але коли ця любов переходить всі рамки, то виглядає не надто гарно. Таких людей часто називають нарцисами. Вони вважають себе найкрасивішими, найрозумнішими, такими, що краще всіх одягаються і так далі. Це проблема, адже з часом у вас може суттєво поменшати друзів. І от астрологи назвали п’ятьох знаків Зодіаку, яким нарцисизм притаманний найбільше.





Лев

Ну звісно – король звірів. Серед людей Леви поводяться відповідно. З Левами дуже важко спрацюватися, жити разом, будувати стосунки, чи спільний бізнес. Ви завжди будете не дотягувати до його Величності. Левам теж важко з таким характером. Їх всі довкола злять своєю начебто неідеальністю.

Скорпіон

Добрий і адекватний допоки ніхто його не розізлить. Як тільки ви засумніваєтесь, що Скорпіон у чомусь правий, чи компетентний — отримаєте цілу хвилю негативних емоцій. Можливо ваше спілкування навіть перерветься на тривалий час.

Водолій

Вони себе люблять і рідко поважають думку інших. Вони її просто не слухають. Багатьох це дуже дратує, адже Водолії це ті, хто начебто вас чує, але робить по своєму. І неважливо чи праві вони. А праві вони дуже рідко.

Діва

Це найбільш самозакоханий знак Зодіаку. Говорити щось погане про них не можна категорично. Інакше ви втратите цю людину на довший час. Діви можуть довго говорити про себе, про свої досягнення, і водночас не дуже люблять слухати про досягнення інших.

Овен

Це люди, які дуже люблять та поважають свій комфорт. Їх неможливо змусити покинути зону комфорту. Це самозакохані люди, які не допоможуть комусь просто так. Лише, якщо бачать в цьому власну вигоду. По справжньому Овни люблять лише себе і з цим не посперечаєшся.

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