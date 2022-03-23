Названы знаки Зодиака, которые не способны на предательство ни при каких условиях

Очень много людей, которые хотя бы однажды столкнулись с изменой, потом боятся начинать с кем-то отношения. Еще бы, когда изменяет любимый человек — это очень больно. Тем, кто боится вступать в брак из-за потенциальных измен, астропсихологи рекомендуют искать половинку по знаку Зодиака. Есть пять знаков, которые никогда не изменяют, даже если совсем разлюбили.





Козороги

Это 100% консервативные лица, не любящие интриг, недомолвок или разнообразных игр. У них на это нет ни времени, ни желания. Козороги просто скажут о проблеме, если она присутствует в отношениях. Откровенно поговорят об этом, и если проблема не подлежит решению, то уйдут. Предавать точно не станут.

Раки

Это добрые, семейные и участливые люди. Они не захотят предавать хотя бы потому, что им будет больно оскорблять близкого человека. Раков можно оставить самих дома, можно спокойно отпустить в командировку и ни о чем не думать. Парадокс только в том, что секс для большинства Раков на первом месте. Но это не повлияет на их верность, даже при продолжительной разлуке.

Скорпион

Они ненавидят ложь, поэтому никогда не будут лгать сами. Скорпионы искренне уверены, что все основано на искренних и правдивых диалогах. Если вы измените Скорпиону, то прощения не ждите ни при каких обстоятельствах.

Водолеи

Водолеи очень веселые, приятные и легкие в общении люди. А еще они много флиртуют с другими. Но изменять не будут. Они просто не понимают для чего это нужно, если есть любимый человек. Даже если любовь пройдет, мысли об измене не появятся в голове Водолея.

Рыбы

Скромные, застенчивые, выступают за искренние отношения и традиционную крепкую семью, где обязательно будет: “Жили они долго и счастливо и умерли в один день”. Рыбы это точно не интриганты и не предатели.

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