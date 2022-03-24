На час війни українцям заборонили робити ряд дій

Війна — це не лише фронтова лінія, де ведуться активні бої. Це ще й потужна інформаційна боротьба. На жаль в Інтернеті ми можемо не лише отримати цінну інформацію, а й мимоволі передати її ворогові. Будь-які некоректні дії, чи висловлювання можуть зіграти проти нас. Тому Міністерство оборони вкотре наголошує, що категорично не можна робити. Ті хто ослухається можуть бути серйозно покараними. В умовах воєнного часу, запросто можна отримати кримінальне покарання, за здавалося б невинне фото злите в мережу.





Проінформувала українців заступниця Міністра оборони Ганна Маляр

Під час війни не можна обговорювати по телефону, чи листуватися з кимось на тему передачі техніки, чи озброєння для ЗСУ. РФ робить все можливе, щоб зірвати будь-які контракти і поставки. Телефонні розмови можуть прослуховуватися. Не можна писати в соціальних мережах, що ви чуєте вибухи в такому-то районі, або бачили дим, чи вогонь неподалік від певної локації. Цим ви допомагаєте окупанту налаштувати наступну ціль. Українців закликають бути обачнішими, адже ви можете накликати біду на власний дім. Не можна викладати фотографії з блок-постами, чи тим паче військовими об’єктами, або великим скупченням людей у якомусь укритті. Велика ймовірність, що в це місце згодом прилетить ракета. Не можна перепровіряти інформацію від силових відомств, чи ЗСУ, або ж говорити, що те, чи інше повідомлення фейкове. Якщо якась інформація потрапила в мережу — значить так потрібно. Всі матеріали, які публікуються від імені спецслужб проходять багато перевірок, і мають конкретну ціль. Не можна користуватися відеореєстратором. Заберіть його зовсім з автомобіля допоки триває воєнний стан.

Не варто вірити всьому, про що читаєте в Інтернеті. Дестабілізація населення та наших настроїв — одне з основних завдань ворога, тому не дозволяйте йому похитнути вашу віру в ЗСУ та Уряд.

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