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На час війни українцям заборонили робити ряд дій
Війна — це не лише фронтова лінія, де ведуться активні бої. Це ще й потужна інформаційна боротьба. На жаль в Інтернеті ми можемо не лише отримати цінну інформацію, а й мимоволі передати її ворогові. Будь-які некоректні дії, чи висловлювання можуть зіграти проти нас. Тому Міністерство оборони вкотре наголошує, що категорично не можна робити. Ті хто ослухається можуть бути серйозно покараними. В умовах воєнного часу, запросто можна отримати кримінальне покарання, за здавалося б невинне фото злите в мережу.
Проінформувала українців заступниця Міністра оборони Ганна Маляр
- Під час війни не можна обговорювати по телефону, чи листуватися з кимось на тему передачі техніки, чи озброєння для ЗСУ. РФ робить все можливе, щоб зірвати будь-які контракти і поставки. Телефонні розмови можуть прослуховуватися.
- Не можна писати в соціальних мережах, що ви чуєте вибухи в такому-то районі, або бачили дим, чи вогонь неподалік від певної локації. Цим ви допомагаєте окупанту налаштувати наступну ціль. Українців закликають бути обачнішими, адже ви можете накликати біду на власний дім.
- Не можна викладати фотографії з блок-постами, чи тим паче військовими об’єктами, або великим скупченням людей у якомусь укритті. Велика ймовірність, що в це місце згодом прилетить ракета.
- Не можна перепровіряти інформацію від силових відомств, чи ЗСУ, або ж говорити, що те, чи інше повідомлення фейкове. Якщо якась інформація потрапила в мережу — значить так потрібно. Всі матеріали, які публікуються від імені спецслужб проходять багато перевірок, і мають конкретну ціль.
- Не можна користуватися відеореєстратором. Заберіть його зовсім з автомобіля допоки триває воєнний стан.
Не варто вірити всьому, про що читаєте в Інтернеті. Дестабілізація населення та наших настроїв — одне з основних завдань ворога, тому не дозволяйте йому похитнути вашу віру в ЗСУ та Уряд.