Скільки коштують базові продукти у популярних польських супермаркетах

Україну вже покинуло понад 3 мільйони людей. Найбільше біженців осіло у сусідній Польщі. І хоч влада держави вже повідомила про перенасичення українцями, та відсутність безкоштовних притулків, останні продовжують тримати туди маршрут. Людям варто бути готовими, що безкоштовного житла дійсно не буде. А також, треба подбати про власне харчування. Розповідаємо, скільки коштують базові продукти в сусідній державі, щоб українці, які планують жити там за власний рахунок, мали приблизне уявлення скільки це їм коштуватиме.





Ціни взято з найпопулярніших торгових мереж Biedronka, Zabka та Lidl

Ми вибрали ті продукти і харчі, які більшість українців їдять щодня. Це хлібобулочні вироби, овочі і фрукти, молочна продукція і м’ясо. Для зручності, ціни вказуємо одразу у гривнях.

Хл іб. Батон коштує приблизно 18 грн, а хліб близько 25. Крупи: гречка — 85 грн, рис — 25 грн, вермішель — 28 грн, вівсянка — 25 грн. М’ясо: куряче філе — 105 грн/кг, яловичина — 62 грн, фарш курячий — 50 грн. Овочі та фрукти: картопля — 10 грн/кг, капуста — 25 грн/кг, помідори — 35 грн/кг, морква — 35 грн/кг, цибуля — 10 грн/кг. Молочна продукція: молоко — 20 грн, сир твердий — 130 грн, масло — 35 грн, творог — 23 грн. Інші товари: яйця — 35 грн/10 шт, олія — 35 грн, цукор — 20 грн/кг, борошно — 17 грн/кг, кава — 50 грн, чай — 20 грн.

Як бачимо, більшість базових продуктів коштує на порядок дешевше ніж в Україні. Польща не так давно скасувала ПДВ, тому ціни в них суттєво знизилися. Звісно ж мова про мінімальні та середні ціни в кожній з категорій. І та сама кава, наприклад, є й по 100-200 і більше гривень. Але загалом, українці мали б бути приємно здивовані польськими цінниками.

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