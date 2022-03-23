Вскоре Землю накроет несколько сверхмощных магнитных бурь: известно даты

Магнитные бури – это явление, которое встречается раз в несколько месяцев, или чаще. Обычно оно имеет цикличность в несколько дней. Так называемое геомагнитное поле образуется из-за вспышек темных пятен на Солнце. Частицы плазмы попадают в атмосферу Земли и провоцируют магнитные бури. Все бы ничего, но эти геомагнитные колебания очень негативно влияют на наше самочувствие и здоровье. У пожилых людей даже может случиться сердечный приступ, инсульт или другие проблемы подобного характера. Ближайшие магнитные бури сильной мощности будут наблюдаться уже в конце марта и начале апреля. Названы точные даты.





Даты магнитных бурь

27 марта ожидается одна маленькая магнитная буря. Она продлится буквально несколько часов, и может для многих пройти незаметно. С 31 марта по 2 апреля произойдет вторая, гораздо более мощная буря. Она уже не пройдет без последствий. Плохое самочувствие будет у многих людей на Земле. Именно в эти дни нужно себя беречь. 7 апреля состоится еще одна кратковременная магнитная буря. С 18 по 20 апреля – произойдет четвертая буря.

Интенсивность двух последних пока определить сложно. Эксперты сообщат эту информацию поближе к этим датам.

Какие симптомы могут наблюдаться во время магнитных бурь?

Депрессия, апатия, головные боли, тревожность, повышенное или наоборот пониженное артериальное давление, бессонница, снижение аппетита, раздражительность и плаксивость – и это еще не весь перечень того, что человек может ощущать под влиянием геомагнитных колебаний. В эти дни нужно стараться выспаться, легко питаться, не употреблять жирной пищи, не решать сложных вопросов, побольше пить воды и гулять.

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