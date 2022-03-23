Незабаром Землю накриє кілька надпотужних магнітних бур: відомо дати

Магнітні бурі — це явище, яке зустрічається раз у кілька місяців, або й частіше. Зазвичай воно має циклічність у кілька днів. Так зване геомагнітне поле утворюється через спалахи темних плям на Сонці. Часточки плазми потрапляють в атмосферу Землі і провокують магнітні бурі. Все б нічого, але ці геомагнітні коливання дуже негативно впливають на наше самопочуття і здоров’я. У літніх людей навіть може трапитися серцевий напад, інсульт, чи інші проблеми подібного характеру. Найближчі магнітні бурі сильної потужності спостерігатимуться вже наприкінці березня, та на початку квітня. Названо точні дати.





Дати магнітних бур

27 березня очікується одна коротка магнітна буря. Вона триватиме буквально кілька годин, і може для багатьох пройти непомітно. З 31 березня по 2 квітня відбудеться друга, набагато потужніша буря. Вони вже не пройде без наслідків. Погане самопочуття буде у багатьох людей на Землі. Саме в ці дні треба дуже себе берегти. 7 квітня відбудеться ще одна короткочасна магнітна буря. З 18-го по 20 квітня — відбудеться четверта буря.

Інтенсивність двох останніх поки визначити складно. Експерти повідомлять цю інформацію ближче до цих дат.

Які симптоми можуть спостерігатися під час магнітних бур?

Депресія, апатія, головний біль, тривожність, підвищений або навпаки понижений артеріальний тиск, безсоння, зниження апетиту, дратівливість та плаксивість — і це ще не весь перелік того, що людина може відчувати під впливом геомагнітних коливань. В ці дні, треба старатися виспатися, легко харчуватися, не вживати жирної їжі, не вирішувати складних питань, побільше пити води і гуляти.

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