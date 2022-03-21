Резко подешевело горючее: какая ситуация сейчас на украинских АЗС?

С начала войны ситуация на украинских АЗС значительно ухудшилась. Во-первых, горючего катастрофически не хватало. Во-вторых, оно подорожало минимум на 10–15%. Последние несколько недель на большинстве заправок ценники на доступные виды горючего стартовали от 42-45 гривен за литр. И вот буквально 19 марта случился настоящий обвал цен. Стоимость горючего уменьшилась где-то сразу на 10 грн. Причем речь и о бензине “А-95” и о “дизеле”.





Обвал цен произошел из-за ряда действий со стороны Правительства

О том, что цены на горючее снизятся, еще 18 марта сообщила министерша экономики Юлия Свириденко. А на следующий день ее слова подтвердились. Горючее начало дешеветь. Для этого власти приняли ряд действий:

Была снижена ставка НДС с 20% до 7%. Было введено разрешение на продажу топлива Евро 3 и Евро 4. Их качество несколько ниже, но это позволило урегулировать цены и отсрочить возможный дефицит.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство будет тщательно следить, как АЗС выполняют указания. Если где-нибудь украинцы заметят завышенные цены, нужно немедленно об этом сообщать.

Какие сейчас цены на популярных украинских АЗС?

Сети WOG и ОККО: бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л, а цены на дизельное топливо снизились на 7, 85 грн/л – до 37,05 грн/л. АЗС “Авиас”, ANP, “Укрнефть” и т.д. снизили цены на бензин и дизель на 5-7 грн/л. На АЗС AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2-11 грн/л.

Раньше была информация, что Украина активно работает над привлечением горючего из-за границы. Отечественные предприятия обеспечивают всего 50% от общего спроса.

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