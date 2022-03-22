Додатковий захист смартфону під час війни: три основних правила

Під час війни, потрібно набагато ретельніше турбуватися про власну безпеку. І це стосується не лише мешканців територій де ведуться бої, а всіх українців. Уряд закликає, не поширювати фото і відео з вибухами. І тим паче, не викладати потім все це в інтернет. Нерідко, цими знімками ви допомагаєте противнику знайти наступну ціль для бомбардування. Взагалі, з сучасними смартфонами слід бути дуже обережними. Викрадення особистих даних, чи навіть доступ до Дії, або кредитних карток, злочинцям отримати дуже легко. І ось, які рекомендації дають українцям на цей рахунок.





Три рекомендації щодо “цифрової гігієни” під час війни

Є три основних правила, яких потрібно неухильно дотримуватись.

Пароль на телефоні. Він потрібне на випадок, якщо ви загубите смартфон, або його вкрадуть. Останнім часом, крадіжки телефонів сильно почастішали. Поки злочинці намагатимуться розблокувати гаджет, ви зможете принаймні зателефонувати до мобільного оператора, щоб заблокувати номер. Тако ж, у вас буде час заблокувати картки. Регулярна чистка галереї. Особливо це стосується всіх, хто виїжджає з територій, де ведуться важкі бої. Ви можете проїжджати повз російські блок-пости, а окупанти нерідко перевіряють телефони українців. І взагалі, рекомендується нічого не відправляти нікому, допоки ви в дорозі. Навіть несуттєве фото дороги, яке ви відправите родичам, щоб продемонструвати, що з вами все в порядку, може спрацювати проти вас. Не реагуйте на підозрілі смс, чи посилання. Почастішали випадки, коли українцям приходить сповіщення, начебто про те, що вони отримали 6500 грн від держави. Перейшовши за посиланням, люди потрапляють в пастку шахраїв. Як результат — зламаний телефон, і викрадення особистих даних.

Будьте обережними, та відповідальними, адже будь-які невірні дії можуть коштувати дуже дорого.

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