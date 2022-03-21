На українських АЗС різко змінилась ціна на пальне
З початку війни ситуація на українських АЗС значно погіршилась. По-перше, пального катастрофічно не вистачало. По-друге, воно подорожчало мінімум на 10-15%. Останні кілька тижнів на більшості заправок, цінники на доступні види пального стартували від 42-45 гривень за літр. І от буквально 19-го березня трапився справжній обвал цін. Вартість пального зменшилась подекуди одразу на 10 грн. Причому мова і про бензин “А-95” і про “дизель”.
Обвал цін трапився через ряд дій з боку Уряду
Про те, що ціни на пальне знизяться, ще 18-го березня повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. А вже наступного дня її слова підтвердилися. Пальне почало дешевшати. Для цього влада прийняла ряд дій:
- Було знижено ставку ПДВ з 20% до 7%.
- Було введено дозвіл на продаж пального Євро 3 і Євро 4. Їхня якість трохи нижча, але це дозволило врегулювати ціни, та відтермінувати можливий дефіцит.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд ретельно слідкуватиме, як АЗС виконують вказівки. Якщо десь українці помітять завищені ціни, потрібно негайно про це повідомляти.
Які ціна на популярних українських АЗС?
- Мережі WOG і ОККО: бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне знизилися на 7,85 грн./л – до 37,05 грн/л.
- АЗС “Авіас”, ANP, “Укрнафта” та ін. знизили ціни на бензин та дизель на 5-7 грн/л.
- На АЗС AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG та інших пальне подешевшало на 2-11 грн/л.
Раніше була інформація, що Україна активно працює над залученням пального з-за кордону. Вітчизняні підприємства забезпечують лише 50% від загального попиту.