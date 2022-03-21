На українських АЗС різко змінилась ціна на пальне

З початку війни ситуація на українських АЗС значно погіршилась. По-перше, пального катастрофічно не вистачало. По-друге, воно подорожчало мінімум на 10-15%. Останні кілька тижнів на більшості заправок, цінники на доступні види пального стартували від 42-45 гривень за літр. І от буквально 19-го березня трапився справжній обвал цін. Вартість пального зменшилась подекуди одразу на 10 грн. Причому мова і про бензин “А-95” і про “дизель”.





Обвал цін трапився через ряд дій з боку Уряду

Про те, що ціни на пальне знизяться, ще 18-го березня повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. А вже наступного дня її слова підтвердилися. Пальне почало дешевшати. Для цього влада прийняла ряд дій:

Було знижено ставку ПДВ з 20% до 7%. Було введено дозвіл на продаж пального Євро 3 і Євро 4. Їхня якість трохи нижча, але це дозволило врегулювати ціни, та відтермінувати можливий дефіцит.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд ретельно слідкуватиме, як АЗС виконують вказівки. Якщо десь українці помітять завищені ціни, потрібно негайно про це повідомляти.

Які ціна на популярних українських АЗС?

Мережі WOG і ОККО: бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне знизилися на 7,85 грн./л – до 37,05 грн/л. АЗС “Авіас”, ANP, “Укрнафта” та ін. знизили ціни на бензин та дизель на 5-7 грн/л. На АЗС AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG та інших пальне подешевшало на 2-11 грн/л.

Раніше була інформація, що Україна активно працює над залученням пального з-за кордону. Вітчизняні підприємства забезпечують лише 50% від загального попиту.

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