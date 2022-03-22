Дополнительная защита смартфона во время войны: три основных правила
Во время войны нужно гораздо тщательнее беспокоиться о собственной безопасности. И это касается не только жителей территорий, где ведутся бои, а и всех украинцев. Правительство призывает не распространять фото и видео со взрывами. И тем более не выкладывать потом все это в интернет. Нередко этими снимками вы помогаете противнику найти следующую цель для бомбардировки. Вообще с современными смартфонами следует быть очень осторожными. Похищение личных данных или даже доступ к приложению “Дия” или кредитным картам, преступникам получить очень легко. И вот какие рекомендации дают украинцам на этот счет.
Три рекомендации по “цифровой гигиене” во время войны
Есть три основных правила, которые нужно неукоснительно соблюдать.
- Пароль на телефоне. Он нужен на случай, если вы потеряете смартфон, или его украдут. В последнее время кражи телефонов сильно участились. Пока преступники будут пытаться разблокировать гаджет, вы можете по крайней мере позвонить мобильному оператору, чтобы заблокировать номер. Также, у вас будет время заблокировать карты.
- Регулярная очистка галереи. Особенно это касается всех выезжающих с территорий, где ведутся тяжелые бои. Вы можете проезжать мимо российских блокпостов, а окупанты нередко проверяют телефоны украинцев. И вообще, рекомендуется ничего не отправлять никому, пока вы в пути. Даже несущественное фото дороги, которое вы отправите родственникам, чтобы продемонстрировать, что с вами все в порядке, может сработать против вас.
- Не реагируйте на подозрительные смс или ссылки. Участились случаи, когда украинцам приходит уведомление, будто бы о том, что они получили 6500 грн от государства. Перейдя по ссылке, люди попадают в ловушку мошенников. Как результат — сломанный телефон и похищение личных данных.
Будьте осторожны и ответственны, ведь любые неверные действия могут стоить очень дорого.