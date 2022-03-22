Дополнительная защита смартфона во время войны: три основных правила

Во время войны нужно гораздо тщательнее беспокоиться о собственной безопасности. И это касается не только жителей территорий, где ведутся бои, а и всех украинцев. Правительство призывает не распространять фото и видео со взрывами. И тем более не выкладывать потом все это в интернет. Нередко этими снимками вы помогаете противнику найти следующую цель для бомбардировки. Вообще с современными смартфонами следует быть очень осторожными. Похищение личных данных или даже доступ к приложению “Дия” или кредитным картам, преступникам получить очень легко. И вот какие рекомендации дают украинцам на этот счет.





Три рекомендации по “цифровой гигиене” во время войны

Есть три основных правила, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Пароль на телефоне. Он нужен на случай, если вы потеряете смартфон, или его украдут. В последнее время кражи телефонов сильно участились. Пока преступники будут пытаться разблокировать гаджет, вы можете по крайней мере позвонить мобильному оператору, чтобы заблокировать номер. Также, у вас будет время заблокировать карты. Регулярная очистка галереи. Особенно это касается всех выезжающих с территорий, где ведутся тяжелые бои. Вы можете проезжать мимо российских блокпостов, а окупанты нередко проверяют телефоны украинцев. И вообще, рекомендуется ничего не отправлять никому, пока вы в пути. Даже несущественное фото дороги, которое вы отправите родственникам, чтобы продемонстрировать, что с вами все в порядке, может сработать против вас. Не реагируйте на подозрительные смс или ссылки. Участились случаи, когда украинцам приходит уведомление, будто бы о том, что они получили 6500 грн от государства. Перейдя по ссылке, люди попадают в ловушку мошенников. Как результат — сломанный телефон и похищение личных данных.

Будьте осторожны и ответственны, ведь любые неверные действия могут стоить очень дорого.

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