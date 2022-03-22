Чому примусове закриття програм на Android це помилка

Вам знайома поширена думка про те, що фонові програми на Android потрібно обов’язково закривати? Для підтримки цього переконання створено цілу серію програм TaskKiller. Але чи такі вони корисні, як може здатися на перший погляд і чи потрібно закривати програми вручну?





Логіка міфу проста: якщо програма працює у фоні, то споживає ресурси смартфона, через це пристрій гальмує і марно витрачає заряд акумулятора .

Програми закриваються декількома способами :

На більшості телефонів на Android закрити відразу всі відкриті програми. Для цього достатньо провести знизу вгору по екрану;

Через це меню можна закрити невикористовувані програми вибірково. Для цього натисніть кнопку «Х» для кожної непотрібної вкладки;

Тут можна автоматично закрити все, якщо натиснути значок «Кошик» по центру в нижній частині екрана.

Чому цього робити не потрібно

Однак, Android розроблявся саме таким чином, щоб підтримувати одночасну роботу багатьох додатків. Якщо ліміт буде перевищено, система автоматично припинить процеси тих, які ви не використовуєте.

Увага : Насправді, програма, яка працює у фоновому режимі, у разі потреби простіше та швидше запуститься.

Як повністю закрити програму

Якщо побоюєтеся стеження через продовження роботи програми після закриття, просто перевірте її налаштування. Часто розробники ховають установки, що дозволяють збирати дані, їх можна знайти та вимкнути.

Щоб гарантовано припинити роботу програми , знадобиться відвідати розділ «Налаштування» смартфона:

Перейдіть до розділу «Програми»;

Виберіть “Примусово закрити” або “Зупинити”, якщо небажана програма залишилася запущеною.

Запам’ятайте, користувачеві не потрібно турбуватися про управління фоновими програмами з метою оптимізації роботи.

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