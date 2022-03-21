Названы три женских имени, владелицы которых всегда опаздывают и все делают не вовремя

Женщины любят опаздывать, а особенно на свидание. Это своего рода традиция, к которой большинство мужчин уже привыкли. Но есть категория женщин, которые опаздывают не только на свидание, но и вообще повсюду. Причем опаздывают очень катастрофически, от чего иногда могут сами пострадать. Как говорят астрологи, это нередко связано с именем, которое женщина носит. Мол есть три имени, владелицы которых еще никогда не пришли никуда вовремя. Вот понаблюдайте за ними, и сами в этом убедитесь, уверяют знатоки эзотерики и звезд.





Валентина

Эти девочки и женщины на первом месте. Астролог уверяет, что владелицы данного имени очень часто любят жаловаться на жизнь. Мол они так истощены, у них всегда столько дел, в конце концов вроде бы поэтому они повсюду и опаздывают. Валентины часто жалуются на судьбу, а могли бы просто немного поработать с тайм менеджментом и организовать собственный быт. Свободного времени появилось бы больше.

Мария

На втором месте Марии. Проблема Марий в их активности. Это женщины, берущие на себя одновременно миллион задач. Они берутся за все сразу и в итоге не успевают ничего. Астрологи советуют Мариям научиться определять свои дела по приоритетности. Расставлять их по важности и выполнять в порядке очереди. Производительности будет в разы больше.

Ангелина

Закрывают тройку лидеров девочки с нежным именем Ангелина. В отличие от Марии, Ангелина наоборот, слишком медленная и несколько ленивая. Ей сложно завершать начатое, поэтому она часто получает критику от окружения. Ангелинам рекомендуют бороться с леностью и искать собственное призвание. Мол только занимаясь любимым делом Ангелины смогут сгруппироваться и делать работу вовремя.

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