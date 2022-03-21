Названо три жіночих імені, власниці яких завжди запізнюються і все роблять невчасно

Жінки полюбляють запізнюватися, а особливо на побачення. Це свого роду традиція, до котрої більшість чоловіків вже звикли. Та є категорія жінок, які запізнюються не лише на побачення, а абсолютно всюди. Причому запізнюються дуже катастрофічно, від чого інколи можуть самі ж постраждати. Як говорять астрологи це нерідко пов’язано з іменем, яке жінка носить. Мовляв є три імені, власниці яких ще ніколи не прийшли нікуди вчасно. От поспостерігайте за ними, і самі в цьому переконаєтесь, запевняють знавці езотерики та зірок.





Валентина

Ці дівчата і жінки на першому місці. Астролог запевняє, що власниці даного імені дуже часто полюбляють скаржитися на життя. Мовляв вони так виснажені, в них завжди стільки справ, зрештою начебто тому вони всюди й запізнюються. Валентини часто жаліються на долю, а могли б просто трішки попрацювати зі тайм менеджментом, і організувати власний побут. Вільного часу з’явилося б більше.

Марія

На другому місці Марії. Проблема Марій в їхній активності. Це жінки, які беруть на себе одночасно мільйон завдань. Вони беруться за все й одразу і в результаті не встигають нічого. Астрологи радять Маріям, навчитися визначати свої справи по пріоритетності. Розставляти їх по важливості, і виконувати в порядку черги. Продуктивності буде в рази більше.

Ангеліна

Закривають трійку лідерів дівчата з ніжним іменем Ангеліна. На відміну від Марії, Ангеліна навпаки, надто повільна і дещо лінива. Їй складно завершувати почате, тому вона часто отримує критику від оточення. Ангелінам рекомендують боротися з лінощами і шукати власне покликання. Мовляв лише займаючись улюбленою справою Ангеліни зможуть згрупуватися та робити роботу вчасно.

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