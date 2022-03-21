Ядерной войне быть? На Урале экстренно приводят в порядок полноценный подземный городок

Нажмет Путин “красную кнопку” или нет? Это вопрос, который не на шутку беспокоит весь мир на протяжении последних нескольких недель. Сначала в ООН отрицали такую ​​возможность, а теперь не уверены в собственных утверждениях. Мол Путин зашел слишком далеко, глобальный конфликт с НАТО может начаться с дня на день, а значит, российскому диктатору будет ничего терять. Соглашаются с Генсеком ООН и представители украинской разведки, которые считают, что сейчас на Урале может происходить подготовка полноценного подземного городка, где Путин и приближенные к нему лица будут пережидать ядерный апокалипсис.





Подозрение вызвал ряд правительственных рейсов на Урал, состоявшихся 17 марта

Также информацией поделился руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж. Он отмечает, что при Союзе на Урале были подземные центры управления, где полноценно можно было жить до года. Там построен не просто бункер, а целый подземный городок, где есть все, что нужно для жизни. По словам генерала, такая активность правительственных рейсов в этот регион России может свидетельствовать об активной проверке дееспособности всех подземных систем. То есть, можно ли будет оттуда руководить страной и, в частности, войной.



На вопрос журналистов, будет ли ядерная война, Маломуж ответил, что нет. Но то, что Путин будет держать весь мир в напряжении и неведении, — это точно.

Генсек ООН разделяет мнение генерала

Генсек ООН Антониу Гутерриш с опаской поднимает тему ядерной войны. Он считает, что такой сценарий вполне возможен, ведь сейчас уже никто в мире не сомневается, что Россия агрессор и именно она развязала не что иное, как полномасштабную войну против суверенного государства. На Путина будут давить со всех сторон и невозможно быть уверенным, что это давление не спровоцирует диктатора на крайние меры агрессии.

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