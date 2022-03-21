Ядерній війні бути? На Уралі екстрено приводять до ладу повноцінне підземне містечко

Натисне Путін “червону кнопку”, чи ні? Це питання, яке не на жарт турбує весь світ впродовж останніх кількох тижнів. Спочатку в ООН заперечували таку можливість, тепер ж не впевнені у власних твердженнях. Мовляв Путін зайшов надто далеко, глобальний конфлікт з НАТО може розпочатися з дня на день, а відтак, російському диктатору буде нічого втрачати. Погоджуються з Генсеком ООН й представники української розвідки, які вважають, що зараз на Уралі може відбуватися підготовка повноцінного підземного містечка, де Путін та особи, які до нього наближені, будуть перечікувати ядерний апокаліпсис.





Підозру викликала низка урядових рейсів на Урал, які відбулися 17 березня

Також інформацією поділився керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж. Він зауважує, що за Союзу на Уралі були підземні центри управління, де повноцінно можна були жити до року. Там побудований не просто бункер, а ціле підземне містечко, де є все, що потрібно для життя. За словами генерала, така активність урядових рейсів в цей регіон Росії, може свідчити, про активну перевірку дієздатності всіх підземних систем. Тобто, чи можна буде звідти керувати країною і зокрема війною.



На запитання журналістів, чи буде ядерна війна, Маломуж відповів, що ні. Але те, що Путін триватиме весь світ в напрузі та невіданні — це точно.

Генсек ООН поділяє думку генерала

Генсек ООН Антоніу Гутерріш з осторогою піднімає тему ядерної війни. Він вважає, що такий сценарій цілком можливий, адже зараз вже ніхто в світі не сумнівається, що Росія агресор і саме вона розв’язала не що інше, як повномасштабну війну проти суверенної держави. На Путіна давитимуть зі всіх сторін, і неможливо бути впевненим, що цей тиск не спровокує диктатора на крайні міри агресії.

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