Стало відомо, які продукти подорожчають в Україні вже найближчим часом

На час війни український уряд ввів обмеження на ціни низки соціальних товарів. Контролювати їх вартість влада доручила обласним військовим адміністраціям. Однак днями Кабмін послабив вимоги щодо контролю за цінами деяких вкрай важливих для українці продуктів.





Як зміняться ціни на продукти?

Зміни було впроваджено згідно із постановою №311. Документ скасував дозволений рівень постачальницько-збутової націнки та торгової надбавки для деяких товарів. Раніше ліміт для цих надбавок становив 10%. Однак зараз може суттєво його перевищити.

До продуктів, на які уряд дозволив піднімати ціни, відносяться:

цукор;

гречка;

макарони з борошна твердих сортів;

масло понад 72,5% жирності.

Однак в постанові йдеться й про товари, вартість яких все ще не дозволяється підвищувати. Націнка на ці товари буде й надалі обмежуватися 10%.

До таких продуктів відносяться:

пшеничне борошно вищого сорту;

молоко 2,5% жирності;

курячі яйця категорії 1С;

курячі тушки;

соняшникова олія;

хліб та батон.

Сказані обмеження згідно із постановою №311 будуть діяти до 30 квітня поточного року.

В Україні здешевшало пальне

Днями в Україні також зменшилася вартість бензину. Станом на 19 березня більшість вітчизняних АЗС вже змінили цифри на цінниках, приємно здивувавши своїх клієнтів.

Зокрема на популярних заправках ОККО та WOG бензин А-95 подешевшав в середньому на 9,70 грн до 33,30 грн за літр. В той же час А-92 впав в ціні на 10,10 грн і зараз коштує близько 33,40 грн грн за літр. Дизель своєю чергою здешевшав на 7,85 грн і тепер вартує 37,05 грн за літр.

Зменшити ціни пального урядові вдалося завдяки кільком важливим крокам. Зокрема:

зменшення ПДВ 7% (раніше було 20%);

дозвіл на реалізацію менш якісного пального стандартів Євро 3 та 4.

Зниження вартості пального є вкрай важливим, адже суттєво впливає на ціни більшості споживчих товарів в Україні.

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