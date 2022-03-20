Обновлен список мужчин, которые имеют право выехать за границу во время войны

Во время военного положения из страны строго запрещено выезжать мужчинам от 18 до 60 лет. Они считаются военнообязанными и могут в любой момент получить повестку в военкомат, чтобы впоследствии отправляться на защиту Родины. Но есть ряд исключений. Названы десять категорий мужчин, которым позволено пересечь границу.





Кто может уехать?

Мужчины, имеющие отсрочку от военной службы и внесенные в специальный реестр. Лица, которым медицински противопоказана служба. Обязательно должно быть соответствующее медицинское заключение о негодности. Мужчины, имеющие троих и более детей младше 18 лет. Родители одиночки, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка. Лица, у которых на иждивении ребенок с инвалидностью. Опекуны или усыновители, на содержании которых находятся дети до 18 лет. Мужчины, которые ухаживают или заботятся о недееспособных родственниках. При условии, что больше некому этим заниматься. Все у кого близкий родственник: сын, дочь, жена, отец, мать, бабушка или дедушка пропали без вести во время АТО. Мужчины, имеющие I или II группы инвалидности. Должно быть специальное удостоверение или справка от МСЭК или удостоверение о назначении социальной помощи. Наличие двоих детей и жены, находящейся на поздних сроках беременности (от 35 недель). Должно быть соответствующее заключение от врачей).

Давать взятку на границе мужчинам не рекомендуют

Случались неоднозначные ситуации, когда мужчины, не подлежащие вышеуказанным категориям, хотели пересечь границу незаконно. От подобных авантюр лучше отказаться, поскольку есть риск получить не только штраф, но и уголовное наказание.

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