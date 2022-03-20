Оновлено список чоловіків, які мають право виїхати закордон під час війни

Під час воєнного стану з країни суворо заборонено виїжджати чоловікам віком від 18 до 60 років. Вони вважаються військовозобов’язаними і можуть в будь-який момент отримати повістку у військкомат, щоб згодом відправлятися на захист Батьківщини. Та є ряд винятків. Названо десять категорій чоловіків, яким дозволено перетнути кордон.





Хто може виїхати?

Чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від військової служби та внесені до спеціально го реєстр у. Особи, яким медично протипоказана служба. Обов’язково має бути відповідний медичний висновок про непридатність. Чоловіки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років. Батьки одинаки, які виховують бодай одну неповнолітню дитину. Особи, в яких на утриманні дитина з інвалідністю. Опікуни, чи усиновителі, на утриманні яких знаходяться діти віком до 18 років. Чоловіки, які доглядають чи опікуються недієздатними родичами. За умови, що більше немає кому цим займатися. Всі в кого близький родич: син, донька, дружина, батько, мати, бабуся чи дідусь зникли безвісти під час АТО. Чоловіки, які мають І або ІІ групи інвалідності. Має бути спеціальне посвідчення, або довідка від МСЕК, або посвідчення про призначення соціальної допомоги. Наявність двох дітей та дружина, яка перебуває на пізніх термінах вагітності (від 35 тижнів). Має бути відповідне заключення від лікарів).

Давати взятку на кордоні чоловікам не рекомендують

Траплялися неоднозначні ситуації, коли чоловіки, які не підлягають під вищевказані категорії, хотіли перетнути кордон незаконно. Від подібних авантюр краще відмовитися, адже є ризик отримати не лише штраф, а й кримінальне покарання.

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