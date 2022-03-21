В Мін’юсті розповіли, що буде з пенсіями в квітні

Як тільки почалася війна більшість українців затято вірили, що все закінчиться досить швидко. Та вже зараз стає зрозуміло, що за кілька днів, чи навіть пару тижні розв’язка навряд чи наступить. Відтак, починають інші тривоги: чи буде за що жити? Що буде з пенсіями, чи виплачуватимуть їх? Адже війна це дуже дорого. В Мін’юсті заспокоюють, кажуть пенсії платитимуть вчасно. І вже анонсували, як все відбуватиметься в квітні.





В березні всі отримали пенсії без запізнень

В квітні, як і в березні, всі отримуватимуть кошти в тих числах, що й завжди. Найбільше звісно ж пощастило тим, хто отримує виплати на банківську картку. Цим особам гроші надійдуть без будь-яких затримок. Всім, хто отримує виплати у відділеннях Укрпошти, але живе в регіонах, де відносно спокійно, теж хвилюватися нічого. Найбільша проблема з українцями, які застрягли в містах та селищах, де точаться важкі бої. Для них в Уряді вже розробили певний механізм. Гроші приходитимуть на рахунок Ощадбанку. Якщо особа немає відкритого рахунку, то вона протягом 60 днів повинна звернутися у найближче відділення банку, з паспортом та кодом, і отримати гроші.

Також, на час війни, українці можуть зробити переадресацію пенсій до будь-якого населеного пункту України, чи будь-якого найближчого відділення Укрпошти. Подати онлайн-заявку можна на сайті Укрпошти.

Індексації не буде

В Мін’юсті вже попередили, що індексації не буде, але відбудеться запланований щорічний перерахунок пенсій, для всіх працюючих пенсіонерів. Мова лише про тих, хто вже напрацював не менше ніж 24 місяці, попри пенсійний вік. Перерахунок відбудеться автоматично, ні про що нагадувати не потрібно. І звертатися в Пенсійний фонд теж не треба.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿