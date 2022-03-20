Стало известно, что снится людям, которые родились слепыми

Сны снятся абсолютно всем, причем некоторые видят их каждую ночь, а некоторые лишь изредка. Кому-то снятся целые истории, а некоторые видят только обрывки сновидений. Количество и насыщенность снов прямопропорционально тому, насколько активен был мозг в течение дня и особенно вечером. Видят сны и те, кто родился незрячими или ослеп уже с годами. Ученые объяснили, как это работает, и что появляется в сновидениях у тех, кто ни разу не видел окружающего мира.





Что снится слепым с рождения?

Ученые рассказали, что слепые люди познают этот мир по другим ощущениям. По запаху, на слух, на ощупь. То есть, незрячему человеку может присниться, что он гуляет у моря или стоит под дождем. Он будет чувствовать шум прибоя, ощущать на себе капли воды, но ничего этого не будет видеть. Сны, к сожалению, у этих людей не сопровождаются визуальной картинкой. Это доказано на основе многих исследований, сопровождавшихся опросами и наблюдениями за данной категории людей.

Что снится тем, кто ослеп с годами?

Другое дело с теми, кто успел увидеть окружающий мир, узнать его краски и разнообразие. Люди, потерявшие зрение с годами, могут видеть яркие сновидения. Их мозг все помнит и может отразить. Но со временем все притупляется и картинка тоже исчезает. Ученые отмечают, что способность видеть сны люди теряют примерно через 4-5 лет после потери зрения.

Конечно и не без исключений. Были случаи, когда незрячим с рождения что-то снилось, и появлялась визуальная картинка. Но люди не могли передать, что они видели. Мол это было что-то размытое и очень неоднозначное.

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