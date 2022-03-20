Стало відомо, що сниться людям, які народилися незрячими

Сни сняться абсолютно всім, причому дехто бачить їх щоночі, а дехто лише зрідка. Комусь сняться цілі історії, а дехто бачить лише обривки сновидінь. Кількість та насиченість снів прямопропорційна до того, наскільки активним був мозок протягом дня і особливо ввечері. Бачать сни й ті, хто народився незрячим, або осліпнув вже з роками. Науковці пояснили, як це працює, і що з’являється у сновидіннях у тих, хто жодного разу не бачив довколишнього світу.





Що сниться незрячим з народження?

Науковці розповіли, що сліпі люди пізнають цей світ по інших відчуттях. По запаху, на слух, на дотик. Тобто, незрячій людині може приснитися, що вона гуляє біля моря, чи стоїть під дощем. Вона відчуватиме шум прибою, відчуватиме на собі каплі води, але нічого цього не бачитиме. Сни, на жаль, в цих людей не супроводжуються візуальною картинкою. Це доведено на основі багатьох досліджень, які супроводжувалися опитуваннями та спостереженнями за даною категорією людей.

Що сниться тим, хто осліпнув з роками?

Інша справа з тими, хто встиг побачити навколишній світ, пізнати його барви та різноманіття. Люди, які втратили зір з роками, можуть бачити яскраві сновидіння. Їхній мозок все пам’ятає, та може відобразити. Але з часом все притуплюється і картинка теж зникає. Науковці зазначають, що здатність бачити сни люди втрачають приблизно через 4-5 років після втрати зору.

Звісно й не без винятків. Були випадки, коли незрячим з народження щось таки снилося, і з’являлася візуальна картинка. Але люди не могли передати, що саме вони бачили. Мовляв це було щось розмите і дуже неоднозначне.

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