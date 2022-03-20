Астрологи розповіли, які знаки китайського гороскопу дуже схильні до агресії та насильства

На характер людини впливає багато чинників. Це виховання, атмосфера в сім’ї, приклад оточуючих, а ще знак Зодіаку під котрим людина народилася. Має неабияке значення й знак за китайським календарем. Зокрема, астрологи запевняють, що чотири знаки за китайським гороскопом — це ще ті агресори. Їм краще не потрапляти під гарячу руку, а вона у них гаряча дуже часто…





Бик

Всі хто народився в рік Бика, характером чимось схожі на однойменну тварину. Такі ж вперті, запальні і будуть рватися в бій до останнього. Бика дуже легко розлютити, “червоною ганчіркою” для нього може стати навіть кривий погляд. Що можна порадити тим, хто живе з Биком? Не підтримуйте скандал, краще на деякий час зникніть з його поля зору, щоб Бик охолонув.

Тигр

Тигри мають два характери. Вони горді, сильні, самовпевнені і водночас дуже добрі та веселі. Але як тільки ви перейдете Тигру дорогу, то побачите, як швидко він заводиться, і перетворюється на агресивного звіра. Битися можливо й не буде, але негативною енергетикою точно задавить.

Дракон

Це вольові, сильні та незалежні люди, які не можуть бути на других ролях. Лише перший план, лише в центрі уваги, лише вони і ніхто більше. Якщо хтось зазіхатиме на особистий простір Дракона, останній його зразу спопелить. Методи, якими Дракон усуває противника, можуть бути дуже жорстокими.

Собака

Це теж люди в яких поєднується дві особистості. З одного боку добрі, вірні, дружелюбні та не агресивні. Але це лише до того моменту, поки їх не зрадять або сильно не образять. Від добродушності не залишиться й сліду, а противника буде розірвано на дрібні шматки.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿