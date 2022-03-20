Заработал специальный механизм начисления субсидий и соцвыплат: что нужно знать?

Правительство и люди постепенно адаптируются жить в современных военных реалиях. Несмотря на полномасштабную войну, в Украине не перестали выплачивать пенсии, субсидии и другие социальные выплаты. Усложнился только порядок выдачи средств, ведь более 6 миллионов украинцев покинули свои дома. Еще сотни тысяч человек остаются в местах, где продолжаются активные бои. Им получить выплаты наиболее проблематично, ведь не работают отделения Укрпочты, и вообще некоторые не могут выйти из бомбоубежищ по несколько дней. Власти ввели специальный механизм начисления пенсий и субсидий, касающийся “горячих точек”. Вот как будут выходить из ситуации.





Средства будут приходить на карты Ощадбанка

В Министерстве социальной политики поделились информацией, что в марте практически все украинцы получили социальные выплаты в срок. Задержки были только в регионах, где ведутся бои. Поэтому для этих городов и областей вводится специальный механизм. Сначала средства будут перечисляться Ощадбанка, а банк, в свою очередь, будет перечислять их на карточки людям. Тем, кто получал деньги через Укрпочту, банк будет осуществлять перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

То есть лицам, которые раньше получали деньги в отделениях Укрпочты, нужно обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом.

Это касается всех, кто проживает в Донецкой области (Волновский и Мариупольский районы), Запорожской области (Бердянский, Пологовский и Васильевский районы), Луганской (все районы), Херсонской (Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешковского района, города Новая Каховка и Голая Пристань), Сумской (Ахтырский район), Харьковской (Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харьков), Черниговский (часть Новгород-Северского района и Деснянский район в городе Чернигов) и Киевской области (Вышгородский район).

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