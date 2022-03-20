Запрацював спеціальний механізм нарахування субсидій та соцвиплат: що треба знати?

Уряд і люди потроху адаптуються жити в сучасних воєнних реаліях. Попри повномасштабну війну в Україні не перестали виплачувати пенсії, субсидії та інші соціальні виплати. Ускладнився лише порядок видачі коштів, адже понад 6 мільйонів українців покинули свої домівки. Ще сотні тисяч людей залишаються в місцях, де тривають активні бої. Їм отримати виплати найбільш проблематично, адже не працюють відділення Укрпошти, та й взагалі дехто не може вийти з бомбосховищ по кілька днів. Влада запровадила спеціальний механізм нарахування пенсій і субсидій, який стосується “гарячих точок”. Ось, як виходитимуть з ситуації.





Кошти приходитимуть на картки Ощадбанку

В Міністерстві соціальної політики поділилися інформацією, що в березні практично всі українці отримали соціальні виплати вчасно. Затримки були лише в регіонах, де ведуться бої. Тому для цих міст та областей, запроваджується спеціальний механізм. Спочатку кошти перераховуватимуться Ощадбанку, а банк в свою чергу перераховуватиме їх на картки людям. Тим хто отримував гроші через Укрпошту, банк здійснюватиме переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Тобто, особам, які раніше отримували гроші у відділеннях Укрпошти, треба звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Це стосується всіх, хто проживає у: Донецькій області (Волноваський і Маріупольський райони), Запорізькій області (Бердянський, Пологівський та Василівський райони), Луганській (всі райони), Херсонській (Генічеський та Херсонський у межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка і Гола Пристань), Сумській (Охтирський район), Харківській ( Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харків), Чернігівський ( частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів) та Київській області (Вишгородський район).

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