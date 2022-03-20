Черный список: кто из украинских знаменитостей на стороне России

24 февраля Россия напала на Украину и с первых дней весь мир единогласно это признал. Пока кремлевского диктатора поддерживают только россияне, но среди них к сожалению не только простое население, которое ничего кроме телевизора не видит, а и известные люди, знаменитости, певцы и актеры родом из Украины. В сети уже начинают появляться так называемые черные списки этих предателей. Украинские блоггеры даже инициировали создание полноценного сайта, где будут публиковать всех, кто молчит о войне, или поддерживает ли Путина. Сейчас сайт еще в процессе разработки, но в него точно попадут следующие личности.





Ани Лорак

Украинка с российской карьерой давно выбрала Россию. Каролина родом из Украины, но давно живет и работает в Москве. Когда началась война, все, что сделала Лорак, это отменила концерты, которые должны были состояться в начале марта в крупных российских городах.

Регина Тодоренко

Девушка из Одессы, которую в Украине все хорошо знают и до недавнего времени многие любили. В начале войны, Регина выставила стандартный пост в социальных сетях, что-то вроде “Нет войны”. Но потом удалила публикацию и решила просто жить дальше, и демонстрировать своей миллионной армии подписчиков свои новые наряды.

Александр Ревва

Шоумен родом из Донецка, у мужчины и сейчас есть украинский паспорт, поэтому он частенько выступал в Украине на корпоративах. 24 февраля, Александр написал несколько строк, вроде “Остановите войну”, но по его сообщению непонятно к кому он обращается. После этого знаменитость и вовсе перестал выходить на связь.

Анна Седокова

Всем известная украинка, долгое время находившаяся в золотом составе группы “Виа Гра”. Сейчас Анна живет в Москве, и с начала войны только раз вышла на связь в Инстаграме, где поддержала не украинцев, а россиян. Написала что-то вроде “они нас не сломают, у нас будут и красивые платья и красная помада”, вероятно Седокова имела в виду санкции и ушедшие из России бренды.

А еще Таисия Повалий, Снежана Егорова, Сергей Маковецкий, певица Елка, Лолита Милявская, Наташа Королева и другие. Очень жаль, но список действительно велик и пополняется он, едва ли не каждый день.

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